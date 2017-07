Charlie Meseguer no seguirá en el Villarreal C y busca un Segunda B

El exalbinegro Charli Meseguer ha visto no renovado su contrato con el Villarreal C y ahora está buscando equipo en Segunda División B. El futbolista ha mantenido ya dos tomas de contacto con el entrenador del Castellón, interesado en su regreso, pero de momento está apurando la posibilidad de fichar por un club de división de bronce. En caso de no poder cuajar su objetivo, le gustaría regresar al conjunto de la capital de la Plana. El problema es que Frank Castelló maneja otras alternativas y si se cierra en breve luego se descartaría el regreso del mediocentro vila-realense.