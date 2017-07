Genovés II i Salva. La parella amb més experiència de la competició es juga demà a Massamagrell, contra Puchol II i Monrabal, el bitllet per a la gran final de la Copa Diputació el 15 de juliol a Llíria. Genovés II i Salva van guanyar dues lligues junts en 2009 i 2010, i ara es volen reivindicar amb un nou títol després de passar moments complicats.

Entre els dos sumen 73 anys, però porten tota una vida entre els murs del trinquet. Pot ser per això, quan va començar la Copa Diputació d'escala i corda, ara fa un mes, molts dels jugadors assenyalaven la parella formada per Genovés II (El Genovés, 35 anys) i Salva (Massamagrell, 38 anys) com una de les candidates a presentar-se en la gran final del pròxim dissabte 15 de juliol a Llíria. «Tenen molta experiència i molt de saber estar. Serà una parella complicada de guanyar», explicava una de les figures del moment abans de l'inici de la competició.

Superada una dura i exigent fase de grups, en la que van eliminar a l'equip de Soro III i Hèctor, altre dels favorits, amb una gran partida a Vila-real, Genovés II i Salva es troben a un pas de la final. Es jugaran el bitllet per a Llíria demà per la vesprada a Massamagrell, davant de la potent dupla de Puchol II i Monrabal. Un duel que promet emocions fortes i que ha encés la il·lusió en la parella més veterana del torneig, els «doctors» de la Copa Diputació.

«Despres de la partida que vam perdre contra Marc i Pere ho veiem complicat arribar fins ací. Però vam guanyar a Soro III i Héctor en un trinquet propici per a ells i ara estem en semifinals», descriu José Cabanes, «Genovés II».

Acabats els exàmens de Medicina, la segona carrera universitària que estudia, José aten per la vesprada als seus pacients en la clínica de fisioteràpia que té al barri de Benimaclet de València, Club Salud 24 Horas. Allí explica què s'ha de fer per a guanyar demà a Puchol II i Monrabal. «Hem de jugar més que ells. És molt complicat, perquè és un trinquet que va molt bé per a la forma de jugar de 'Pucholet' i vindran molts seguidors de Puchol II. Però és un trinquet que a mi també m'agrada i Salva és d'allí. Tenim opcions», destaca el de la Costera, que ara es veu a un bon nivell. «Vaig passar un mes de juny fluix. És normal, fa poc més de mig any que vaig tornar a jugar i agafar el ritme costa. Però esta última setmana he jugat molt a gust. Estic content per això», explica José, amb ganes de guanyar un campionat important després de la reaparició. «En certs moments sí que note com que no existisc. Me dol més amb la gent de prop. És l'esport. Tinc alguna cosa ahí dins que m'angoixa... Tinc ganes de traure-me-ho fora i guanyar-me el respecte. El que vull demà és disfrutar, tornar a casa satisfet i amb el respecte guanyat», puntualitza el rest.

Al seu costat estarà Salva, company amb el que ha protagonitzat més de mil batalles i amb qui ja va guanyar la Lliga dues vegades, en 2009 i 2010. El mitger, com José, creu que han anat de menys a més en el torneig. «La primera partida vam perdre fent dos jocs i vam quedar tocats mentalment. La segona va ser per a nosaltres un examen i va eixir bé. S'ho jugarem tot a Vila-real en una partida molt dura, amb molta pressió, però mantinguerem el cap al lloc i vam aconseguir la victòria», apunta Salva, professor d'Educació Física.

Tanmateix, veu la empresa de demà molt complicada. «Eixirem a divertir-se, a fer el que sabem i no descentrar-se. A Puchol II no saps mai com jugar-li, perquè les juga de totes les formes possibles. Ha millorat molt. Així que ho tenim mal, però igual ho teniem amb Soro III a Vila-real», adverteix el de Massamagrell, convençut de que el factor psicològic pot ser decisiu. «La pilota és un esport molt mental i tens el públic molt a prop, per això l'experiència es més que un grau», puntualitza.

Arribar a la final i tindre l'oportunitat de conquerir un títol és per a Genovés II i Salva la millor manera de reivindicar-se després de passar moments complicats. «Per a José guanyar seria com dir: 'He tornat'. Per a mi també, perquè no vaig jugar la Lliga i em va afectar mentalment. Vaig tindre un parell de mesos que van ser de molta tristor. Acostumat a jugar-la tots els anys, el cert és que em va fotre. Però he tingut més temps per a prepar la Copa i jugar-la amb José va ser un gran alegria», comenta.

«Vam guanyar dues lligues seguides els dos junts, una amb Nacho i altra amb Héctor II. Era el Genovés II d'abans de la lesió, que per equips era el número uno destacat. Si guanyarem seria per als dos molt gran i fer-ho junts seria reviure aquelles dos lligues», conclou Salva.



Marc i Pere esperen en la final

L'equip guanyador demà ja coneix el finalista que l'espera al trinquet de Llíria el 15 de juliol. Marc i Pere van vèncer el dissabte a Pere Roc II i Jesús per 60-45 en un gran enfrontament al trinquet de Vilamarxant. El rest de Montserrat i el mitger de Pedreguer ja són candidats al títol.