La literatura como instrumento contra la discriminación sexual

El curso de verano de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló «Childrens and Young Adult Literature and their pedagogical implications» arrancará mañana en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Se trata de la segunda edición de este curso que aboga por el uso de esta literatura en el ámbito educativo como un instrumento fundamental para reflexionar sobre el sexismo, la discriminación sexual y la diversidad de las personas.

Por lo tanto, se dedicará especial atención a la adscripción de ciertos roles a los personajes masculinos y femeninos así como las representaciones literarias de LGTB y de niños con necesidades educativas especiales.