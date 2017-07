Villarreal B: Las primeras gotas de sudor

El Villarreal B arranca hoy, y con él se inicia la nueva etapa del técnico Javi Calleja al frente de la escuadra de la Plana Baixa. Un proyecto diferente al de temporadas atrás, con una plantilla más de la casa y además mucho más joven. Se quiere hacer un equipo que no tarde mucho en dar sus frutos, que no sería otro que ascender de categoría, si no esta temporada, la próxima. De ahí que el preparador madrileño tenga por delante mucho trabajo.

Empieza a rodar el filial, pero no serán todos los que estén hoy en la primera plantilla porque hay unos cuantos jugadores que se vestirán de corto pero para iniciar la pretemporada con el primer equipo, a las órdenes de Fran Escribá, y que regresarán al filial una o dos semanas antes de que empiece a rodar el balón, que en Segunda B será el 20 de agosto.



Pocas novedades

Caras nuevas las habrá en la vuelta al trabajo. Cuatro confirmadas. Y todos los fichajes tienen en común que se trata de futbolistas que no superen los 23 años porque la totalidad de la plantilla de Villarreal 2017-18 será sub-23. Esa media supuso semanas atrás la salida de diez jugadores de los cuales ocho tenían más de 23 años (entre ellos el pichichi Carlos Martínez que se marchó con 31).

Las nuevas incorporaciones son chavales de mucha proyección. Es el caso del lateral izquierdo barcelonés Enric Franquesa (Barcelona B), el defensa central diestro también barcelonés Roger Riera (Celta B), el pivote navarro Imanol García (Osasuna Promesas) y el extremo diestro grancanario Cristian Cedrés (Real Madrid Castilla). No se descarta ver hoy a más caras nuevas en la primera sesión de trabajo de la escuadra grogueta.

La nómina de bajas fue larga y con futbolistas muy importantes. Es el caso de Felipe Alfonso, Marcos Mauro, José Peris, Anton Shvets, Agustín Doffo, Leo Suárez, José Carlos Lazo, Carlos Martínez, Carlitos López, Franco Acosta y el último en salir fue el mediocentro madrileño Pablo Larrea que se marchó al Numancia.



Suben chavales del C

Además, habrá una masiva presencia de futbolistas del Villarreal C que darán el salto con el primer filial: es el caso de los mediocentros Pedro Martínez y Víctor Moya Chuca, así como los delanteros Darío Poveda y Simón Moreno. También trabajará Javi Calleja con unos cuantos exjuveniles de la temporada pasada, aunque no todos se quedarán en el Villarreal B, sino que bajarán al C de Tercera.