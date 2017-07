Contador: «Si me recupero de los golpes, la tercera semana del Tour será entretenida»

Alberto Contador (Trek), con todo el cuerpo dolorido por las caídas de la última etapa, en la que sufrió dos caídas, señaló en la jornada de descanso de la gran ronda gala que, sin opciones en la general, tratará de recuperarse «para hacer otro planteamiento de carrera» y anunció además que «la tercera semana será entretenida».

«Estoy haciendo todo lo posible para recuperarme de las dos caídas que sufrí, que no dependieron de mí. En la primera, en La Biche, pasé por encima de Rafal Majka, pero afortunadamente no pasó nada. La segunda fue brusca, Nairo se chocó contra mí, no sé por qué me tiró, fue un impacto fuerte», dijo. «Tengo el cuerpo dolorido por todos los lados, ya me he estado tratando con la maquina de radiofrecuencia, con frío, estoy haciendo lo posible para recuperarme», comentó.

No obstante, Contador no buscó excusas en las caídas. «La cuestión es que no iba bien en el último puerto», aseguró. A más de cinco minutos en la general respecto al líder Chris Froome, Contador admitió estar fuera de la lucha por el maillot amarillo, pero aún no arroja la toalla para «hacer cosas bonitas».