Extraordinario Nacional Junior para los atletas de Playas

A falta del Campeonato de España Absoluto que tendrá lugar dentro de dos semanas en Barcelona, la temporada que están haciendo los atletas del Playas de Castellón vuelve a romper todos los récords del atletismo nacional por número de medallas que se consiguen en estos nacionales. Este fin de semana le ha tocado el turno al Junior y se ha celebrado en la localidad catalana de Granollers y se han conseguido nada menos que 21 metales de los que 12 han sido de oro, 4 de plata y 6 de bronce, dominando por completo el medallero. Además se ha vencido también en la clasificación por puntos de finalistas con 207 puntos por los 64,5 del F.C. Barcelona y los 64 del Pamplona Atlético.

Se han subido a lo más alto del podio Tariku Novales en los 5.000 metros, con una marca de 14,20; Aimar Palma en el lanzamiento de martillo; la velocista Andrea Verdú que tenía mínima de participación para el Campeonato de Europa Junior en 200 y ahora con 11,82, que supone su mejor marca personal, la ha logrado también en 100; Carmen Ramos en jabalina; Lluisa Mitjá tuvo un gran comportamiento en los 400 vallas con una muy buena recta final que le permitió mejorar su marca con 1,00,77; en los 1.500 femenino Lucia Rodriguez ha vuelto a demostrar que es la mejor mediofondista española y no tuvo ningún problema para dejar a sus rivales cuando quiso; en el disco, Dani Collar fue toda la prueba en segunda posición, pero en el último intento mandó el artefacto hasta 53,14, arrebatándole el título al catalán Aarón Solá; en el heptathlon Claudia Conte llegó a los 4.979 puntos, aunque no pudo hacer la mínima europea, Raúl Schlecht también ejerció un dominio aplastante sobre sus rivales logrando 6.940 puntos que tampoco le valen para estar en el europeo ya que la RFEA pide 7.100 puntos y no logró la mínima exigida, aunque al ser junior de primer año la próxima temporada tendrá como objetivo el Campeonato del Mundo.