Un Pacte necessari

Massa vegades a Castelló no s'han pogut presentar ni tan sols mocions o declaracions institucionals conjuntes de tots els partits contra la violència masclista. Normalment, per qüestions de paraules: que si masclista no, que si això és poc, que si això altre és massa. En lloc d'acordar accions contundents contra la violència, els diferents partits han optat per traspuar la seua ideologia i gastar el tema per marcar la diferència que els fa purs. O que mostra que ells, i no altres, són els que saben com actuar davant la violència contra les dones. Mentrestant, la quantitat de dones assassinades es multiplica. Segons dades «oficials», el nombre de dones assassinades a territori espanyol en el que portem d'any supera la trentena.

Alguns menors han sigut també assassinats només per tal de fer mal a les seues mares. Quinze menors s'han quedat sense mare. Prop de mil dones han mort per violència masclista en els darrers 15 anys. Al carrer, les desigualtats palpables entre dones i homes fan que aquests, en una esfereïdora majoria, continuen considerant les dones com a objectes de la seua propietat, dels quals poden disposar i als quals cal «castigar» quan no complixen els desitjos del seu «amo i senyor». Hem d'acabar amb eixe comportament. Les administracions públiques tenim l'obligació de prendre decisions per garantir una societat segura i lliure de violència de gènere i masclista.

Calen campanyes institucionals que destaquen les desigualtats com a origen d'aquestes violències. Hem de garantir que el personal que treballa en les administracions públiques tinga la formació suficient per atendre les víctimes, acudisquen al servei a què acudisquen. Hem de ser capaços de detectar els casos a temps de salvar vides i d'evitar els riscos associats. És necessària una atenció integral des de tots els sectors implicats: sanitat, seguretat, salut, educació?

Des de qualsevol àmbit de l'administració es pot i es deu col·laborar per a estar preparats per a previndre, detectar i atendre els casos de violència masclista. Perquè una vegada detectat, cal tindre els serveis i recursos per atendre la multiplicitat de situacions. Des d'ajudes específiques, a alternatives d'habitatge. Des de suport a la contractació, a subvencions concretes.Cal que diferenciem els missatges per aplegar a tots els sectors, amb especial incidència en la població jove. Hem de promoure la coeducació, la convivència i la gestió de les emocions des d'edats primerenques, així com les habilitats socials, de comunicació i de resolució de conflictes per a l'equilibri entre les esferes pública i privada, reproductiva i productiva, i la raó i les emocions. Però també hem de sensibilitzar la població adulta, allà on estiga.

Al País Valencià hem bastit un Pacte. Pactar per eliminar la violència masclista. De forma coordinada. Amb participació dels ajuntaments, de diferents conselleries, de tots els partits polítics, de tots els cossos i forces de seguretat, d'associacions de dones, d'entitats de diferents perspectives. Ens hem reunit i els diferents sectors hem fet les nostres aportacions. La participació i el consens han estat la clau. Professionals, polítics i polítiques, tècniques, homes i dones ens hem posat d'acord per definir quins son els objectius per atacar de front les causes i les conseqüències. La lluita contra la desigualtat té un bon full de ruta. Calen accions conjuntes, cal coordinació i cal, sobretot, no utilitzar la violència masclista per treure rèdit partidista. El preu de la vida de les dones no és negociable.