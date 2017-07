Ya se conoce el organigrama técnico del fútbol base

El nuevo coordinador del fútbol base del Castellón, Fernando Ramírez, hizo oficial cómo quedan distribuidos los entrenadores de fútbol once. Ya se sabía que Fernando Campos seguiría en al frente del juvenil A de Liga Nacional, con Charly Almela de delegado. El resto son los siguientes: Vicente Esteve y José Sanahuja (juvenil B), Alejandro Montoliu (juvenil C), Nacho Viciano (cadete A), Fernando Ramírez (cadete B), Kevin Núñez (cadete C), Juan Carlos Dolz (cadete D), Ramón Ballester y José García (infantil A), Juanvi Gimeno (infantil B) y Damián Beltrán (infantil C).