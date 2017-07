Marianito, el chico que fumaba

marianito era un niño que habiendo superado la pubertad, se inició en el consumo del tabaco; el cuerpo le exigía el tabaco rubio, porque esparcía un aroma más atractivo, con lo que hasta se podía aspirar a ligar alguna jovencita, guapa y seductora a ser posible. De modo que ante el estupor del resto de la pandilla, Marianito se transformó, en el que fumaba rubio, también los cigarrillos más caros. Y algo no encajaba.

En realidad, Marianito, había pillado la manera de alimentar el vicio recién adquirido, hurgando con un cuchillo de cocina la alcancía de su madre, de modo que las monedas que su madre ahorraba, por si acaso, se les fumaba Marianito y todo caía en casa. Como el dinero para tabaco había resultado fácil de adquirir, aquel niñato acabó erigiéndose en el capo de la panda, con sus invitaciones a fumar. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Un día llegó a la familia uno de esos contratiempos sugeridos más arriba, la madre descerrajó la alcancía, donde en lugar de encontrar lo que suponía, halló unas escasas monedas, que no se correspondían con sus cuentas. Bastaron las de la vieja. Marianito cantó después de un par de soplamocos del padre, acompañados de las zurras con la alpargata de la madre, que pusieron fin a la carrera de fumador del chulito, que, además tuvo que soportar las chanzas de sus compañeros de clase y de juegos.

El diario The Wall Street Journal publicaba un artículo el tres de enero de 2013 en el que, entre otras cosas, afirmaba que «España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana», lo que está en las redes. Supuestamente, claro, el Presidente del Gobierno, de cuyas vergüenzas en este caso, no cabe extraer delito alguno, sí añadiría preocupación a los pensionistas que son y a los que vendrán.

En su inmensa mayoría, los pensionistas que ahora mismo reciben la pensión de jubilación, bien corta por cierto, no son gente demasiado leída y en cuanto alguien como uno mismo hoy les menta la bicha del qué será con la pensión del abuelo, se acojonan directamente. Les cuesta aceptar también, cómo no, que si mientras estuvo en activo apoquinaba su parte alícuota para que los jubilados de entonces cobraran su pensión regularmente, sería injusto que de pronto la cadena se rompiera por causas del uso más o menos irrespetuoso de la conocida como la hucha de las pensiones y a ver qué coño hacemos después. Como el pensionista además de una carga para el Estado es generalmente un individuo ya cargado de años, cuando, sentadito en el jardín o jugando a la petanca, alguien le cuenta lo que sabe, intuye o sospecha que algo no va bien con lo suyo y se llena de malhumor el hombre, que a ver de qué manera justifica a partir de ya el plato de caliente que la nuera le pone todos los días, y no es todo.

No es todo, porque en muchos, muchísimos casos, la pensión del abuelo colabora principalmente a la economía familiar, lo que en principio provoca cuidados especiales con el yayo, no se vaya a constipar, palme, y nos quedemos privados del principal ingreso de la familia. Porque ocurre, don Mariano, que los «probes» son más que los ricos, malviven con lo que cobran los viejos de la familia, y creen, angelitos, que su pensión es el fruto de la generosidad del gobierno, es decir, la suya de usted. Que ahora alguien les diga que la pasta de la hucha de las pensiones se destina a la compra de bonos del Estado, que no sabe lo que es, ni maldito lo que le importa.

Hemos hablado de la publicación de un artículo en el The Wall Street Journal, pero hay más, porque también el Financial Times, más el semanario alemán Der Spiegel , se han pronunciado diciendo que «España ha saqueado la hucha más grande del país» y está en las redes sociales, independientemente de que destaque solo un aspecto del problema. Quiere decirse que lo afirmado en esta colaboración es el resultado de una supuesta acción, que cierta en todos sus términos, o no, debería aclararse.

Los pensionistas y su economía familiar no debería ser una misma cosa pero se parece mucho. En los últimos tiempos el Gobierno se autocomplació diciendo que aumentaba año tras año las pensiones en un 0' 25 %, es decir, aquello de que el aumento de las pensiones sube por la escalera vecinal, mientras los precios, es decir el coste de la vida lo hace por el ascensor de modo que «en cada bugá, pèrden un llenssol».

Sería de lo más interesante y democrático que desde los estamentos de la gobernanza se diera una explicación al respecto, también porque es muy dudoso que el Gobierno se haya permitido utilizar el dinero de la hucha con fines distintos. También la oposición y su silencio en esta cuestión resulta al menos sospechoso de la trascendencia de la supuesta acción tal cual aparece denunciada. Los yayos son especialmente sensibles para todo aquello que tiene que ver con las cosas de comer y una alarma de esta naturaleza les duele en el bolsillo pero también en su estima particular en el concierto de la familia.