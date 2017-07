Los policías de la unidad canina defienden su labor en las fiestas del Grau

Los agentes de la Unidad Canina (UCAN) de la Policía Local de Castelló han emitido un informe defendiendo la labor que realizaron en las fiestas del Grau después de que el concejal del Partido Popular, Juan José Pérez Macián, y el de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, cuestionaran si las actuaciones realizadas con el can adiestrado para la detección de droga estaban dentro de la legalidad. Según se relata en el escrito, avalado por el sindicato de policía de UGT y su representante ManuelVidal, los concejales habrían acusado a los agentes de realizar controles de manera indiscriminada e invadiendo la privacidad de los vecinos que se encontraban disfrutando de las fiestas. No obstante, en dicho informe se aclara que las labores no correspondieron a ningún operativo de control específico de droga si no que se trataba de un apoyo realizado a través de la UCAN. La UCAN, de reciente creación, está compuesta por un perro adiestrado para la detección de drogas y dos agentes.

Así las cosas, este grupo «pasea» por las calles y el animal actúa por estímulos, sin que haya ningún tipo de discriminación por condición, apariencia, lugar o filiación, tal como se explican en el informe. Además, se añade que el animal señala dónde está la droga de una manera nada invasiva y respetando a la persona, por lo que no afecta a la privacidad. En el escrito se hace referencia a un caso en concreto en el que el perro detectó droga en una persona que estaba en la terraza de un bar y se le indicó, expresamente, que acompañara a los agente a un lugar más retirado para evitar la exposición al público. La policía asegura que tampoco entraron en ninguna «colla».

Los agentes recuerdan que la actuación de la Unidad Canina está respaldada por la Ley 2/1986 y que los policías actuan de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, y que por parte de los denunciado no existe ningún tipo de queja al respecto. Por último, los policías de la UCAN lamentan que este tipo de críticas y controversias ponen en duda la actuación policía, «lo que no es bueno».

La Unidad Canina de la Policía Local de Castelló empezó a funcionar a principios de este año y el balance es más que positivo, según informan desde el ayuntamiento. En todo este tiempo, el perro adiestrado para la detección de drogas, tanto tenencias como consumo, ha realizado más de un centenar de aprehensiones. En las fiestas del Grau se realizaron 41.