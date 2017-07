La presión del ´món de la festa´ obliga a permitir actos festivos en el Teatre Principal

La presión del «món de la festa» de Castelló ha logrado que, un mes después, la Conselleria de Cultura recule y permita la celebración de la proclamación de Na Violant d´Hongria en el Teatre Principal de Castelló el próximo 3 de febrero de 2018. Según un escrito de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, el 16 de junio recibieron un correo electrónico en el que, a instancia del responsable de l´Institut Valencià de Cultura a les Comarques de Castelló, Alfonso Ribes, les notificaban que «por favor, lo miraran en el Teatre del Raval o en el Palau de la Festa», ambos de titularidad municipal.

La Germandat decidió presentar la petición por escrito para que, en caso de que denieguen la ocupación del teatro para este acto, «lo justifiquen legalmente, de acuerdo con la aplicación de la normativa vigente, y no por aspectos subjetivos, que no están ajustados a derecho». No obstante, la propia conselleria confirmaba ayer que el acto de proclamación se podrá realizar sin problemas. Fuentes de Cultura explicaron que, a partir del otoño, tienen previsto incorporar una nueva programación cultural pero que, debido a la singularidad del acto de la Germandat, se seguirá realizando en el Teatro Principal.

Además, añadieron que una celebración de estas características es muy difícil y presenta serias dificultades para trasladarla a otro escenario. Y es que, las alternativas propuestas, el Teatre del Raval y el Palau de la Festa, no serían válidas ya que «el aforo del Raval es de 303 personas y solo la hermandad tiene 450 socios, y el Palau de la Festa está reservado por las gaiatas para las presentaciones de sus madrinas», explican desde la Germandat. «Estas dos circunstancias no hacen viable la utilización de esos espacios para el desarollo del acto de la proclamación de Na Violant d´Hongria», añaden.

Desde el colectivo festivo defienden que uno de los objetivos «fundamentales» de la Germandat es, precisamente, «difundir nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo y defender, recuperar y mantener las raíces históricas de nuestro pueblo». Es por ello que, para el Prohom Luis Oria, suprimir este tipo de actos del Teatro Principal supone un «desprecio a las costumbres de nuestra ciudad».

Por último, en el escrito presentado por el colectivo se añade un anexo en el que da muestra de que en otros espacios públicos dependientes del Instituto Valenciano de Cultura «sí permite la realización de actos culturales similares a los que solicita la Germandat dels Cavallers», como son la exaltación de las falleras mayores de Sagunto en el Teatro Romano.

Cabe señalar que el Teatre Principal de Castelló ha sido el escenario escogido de las asociaciones de Castelló para celebrar actos como encuentros, entregas de premios, imposición de bandas, etc.. La Germandat recuerda que este teatro «constituye uno de los centros culturales más importantes de Castelló».