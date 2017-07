Cédric Bakambu para rato

Cédric Bakambu tiene cuerda para rato en el Villarreal CF. Decidido a conseguir grandes éxitos vestido de amarillo, no ha dudado en ampliar la vinculación. Su contrato se extenderá hasta 2022, es decir, dos años más de lo estipulado hasta hace unos días. Sin embargo, en cuanto la secretaría técnica le propuso mejorar las condiciones, no se lo pensó dos veces, de manera que su compromiso no finalizara hasta 2020.

El Villarreal hizo oficial la noticia a media mañana para alegría de la afición, ya que considera al delantero franco-congoleño un pilar básico en el proyecto de Fran Escribá.

El vicepresidente del submarino, José Manuel Llaneza, y el propio Bakambu ofrecerán hoy una rueda de prensa en la Ciutat Esportiva para atender a los medios de comunicación (12.00 horas) y explicar los motivos del acuerdo. Tampoco existe mucho secreto. Había una predisposición por ambas partes, tanto por el convencimiento de la propuesta como por la ilusión para afrontar nuevos y desafiantes restos en la competición que arrancará a mediados de agosto.

Bakambu se ha convertido en el 'hombre gol' del Villarreal desde que llegara al club en agosto del 2015 procedente del Bursaspor turco. No en vano, el delantero franco-congoleño ha sido el máximo realizador del equipo amarillo en las últimas dos temporadas. En la campaña 15-16 anotó 22 dianas, mientras que en la anterior, la 16-1, perforó las porterías contraria en 11 ocasiones.

La afición podrá seguir entonando por muchos años uno de sus cánticos preferidos en el Estadio de la Cerámica: «Ba-Kam-Bu, Ba-Kam-Bu, Ba-Kam-Bu».

Cédric se formó en las categorías inferiores del FC Sochaux-Montbéliard antes de fichar por el Bursaspor en la campaña 2014-15. El futbolista francés, de origen congoleño, es diestro y destaca por su velocidad, potencia y gran capacidad goleadora. En Francia también demostró su capacidad goleadora pese a su juventud. Tras ser internacional en las categorías inferiores de la Selección de Francia (logró un Europeo Sub-19 en 2010), ahora lo es por la Absoluta de la República Democrática del Congo.