Cultura implantará criterios técnicos para programar los actos del Principal

La celebración de la proclamación de Na Violan d'Hongria en el Teatro Principal de Castelló prevista para el 3 de febrero de 2018 está asegurada pero, de momento, el resto de actos vinculados al «món de la festa» están en el aire. La Conselleria de Cultura informó ayer que está estudiando «criterios de programación» para confeccionar los actos que debería acoger el teatro de la plaza La Paz y que, solo cuando estos queden establecidos, se sabrá si las asociaciones y colectivos de las fiestas podrán seguir ocupando la sede cultural para sus actos.

Entre estos actos estarían la imposición de la banda de las reinas de las fiestas de Castelló, encuentros de «dolçaina i tabal» y entregas de premios, entre otros. «Cuando estén los criterios determinados, se sabrá», explican desde la conselleria.

Cabe señalar que el departamento que dirige Vicent Marzà instó a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta que hicieran la proclamación de Na Violant en el Palau de la Festa o el Teatre del Raval ya que, al parecer, la conselleria quiere confeccionar para el Teatro Principal una programación estrictamente cultural. Desde la Germandat presentaron la solicitud de ocupación por escrito para que, en caso de que la denegaran, «lo justifiquen legalmente, de acuerdo con la aplicación de la normativa vigente, y no por aspectos subjetivos, que no están ajustados a derecho». No obstante, la propia conselleria confirmaba el miércoles que el acto de proclamación se podrá realizar sin problemas debido a la singularidad de este acto y las dificultades que, al parecer, entraña ubicarlo en otro lugar.

La noticia fue ayer bien acogida por el prohom Luis Oria quien, a falta de que la conselleria se pusieran en contacto con él, se enteró de la decisión por los medios de comunicación. Según apuntó, confía en que Cultura le trasladará la decisión por escrito. Eso sí, lamentó que la decisión llegara un mes después de que presentaran la primera solicitud por correo electrónico y que el conseller Vicent Marzà no hubiera contestado a la carta que le remitieron por Registro hará unos quince días, según explicó Oria.

En cuanto a la posibilidad reorganizar el calendario de presentaciones de las gaitas y que sea el Palau de la Festa el escenario que aglutine aquellos eventos relacionados con el sector festivo, Oria destacó que el acto de proclamación de Na Violant «es un acto protocolario estrictamente cultural» y que lleva treinta y cinco años realizándose en el Teatro Principal. Además, recordó que la Germandat dels Cavallers de la Conquesta tiene como uno de los objetivos fundamentales «difundir nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo y defender, recuperar y mantener las raíces históricas de nuestro pueblo». Es por ello que, para el Prohom Luis Oria, suprimir este tipo de actos del Teatro Principal supone un «desprecio a las costumbres de nuestra ciudad».