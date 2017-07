Obligan a un banco a devolver los gastos de constitución de hipoteca

El juzgado de primera instancia número 4 de Castelló ha dictado la primera sentencia en la provincia que declara la nulidad por abusiva de las condiciones de contratación de la cláusula quinta de la escritura de constitución de un préstamo hipotecario suscrita el 29 de enero de 1999 con Bankia, al considerar que existe «un enriquecimiento injusto» por parte de la entidad bancaria, a la que obliga a devolver al cliente los gastos de formalización de la hipoteca.

Dichos gastos se refieren a aranceles notariales y registrales, gastos de gestoría y notaría, registro y los suplidos previos producidos por la obtención de certificación y notas simples del Registro de la Propiedad relativos tanto a la constitución de la hipoteca como a la ampliación de la misma en 2007, según explicó ayer el secretario de la Unión de Consumidores (UCE), Juan Carlos Insa, entidad que interpuso la demanda.

El representante de la asociación aseguró que desde principios de año la asociación ha presentado más de 300 reclamaciones ante las entidades bancarias para solicitar la devolución de los gastos de formalización de hipotecas y ya se han presentado ante los juzgados 25 demandas.

«A la vista de esta sentencia y de otras ya existe base suficiente como para reclamar de forma generalizada ante el juzgado la devolución de los gastos derivados de la constitución de los préstamos hipotecarios siempre que estén vigentes o se hayan cancelado en los últimos años», apuntó.

Por su parte, el abogado de la UCE, Enric Pallarés, destacó que en la sentencia «se utiliza el criterio de que se indemnicen dos terceras partes de los gastos de gestoría, puesto que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que liquida la gestoría le corresponde pagarlo al consumidor», por lo tanto «se le reintegra al cliente el total de los aranceles notariales y registrales y dos tercios de los gastos de gestoría», que supone una media de entre 900 y 1.100 euros.

De esta forma, al cliente se le indemnizará gastos de la escritura de constitución inicial de enero de 1999, así como los de la ampliación en 2007, «por lo que habría unos 1.000 euros de gastos de la primera constitución y otros 1.000 euros de la ampliación», aclaró Pallarés.



«Efecto disuasorio»

El asesor fiscal de la UCE señaló, sin embargo, que lo que no favorece en exceso al consumidor es que en la sentencia no se imponen las costas a la entidad bancaria «porque se entiende que hay una estimación parcial al no incluir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados», lo que «tiene un efecto disuasorio, puesto que si los consumidores van a reclamar 900 euros y no se le imponen las costas a la entidad financiera, muchos consumidores no irán a la vía judicial».

Así mismo, advirtió de que la sentencia impone intereses, pero no establece la fecha desde la cual hay que computarlos, es decir si desde el momento del pago o desde la interposición de la demanda, ya que se determinará en la ejecución de la sentencia. «El tema es importante porque si las entidades bancarias tienen que pagar los intereses desde el momento del pago, estos, en algunos casos, podrían superar el importe del principal», añadió.

Juan Carlos Insa indicó que, a partir de septiembre, prevén una «avalancha» de demandas por esta cuestión y considera que es un «problema» que se hayan atribuido las competencias en esta materia a un único juzgado en Castelló «por lo que el colapso será inevitable».