¿Es posible otra asistencia?

Hace poco he vivido la hospitalización de un familiar muy cercano. Mi padre, ya mayor y enfermo, ingresó en el hospital comarcal de su área sanitaria y por su misma patología de base falleció al cabo de un tiempo ingresado. Para mí, no ha habido nada comparable a lo vivido en esos días previos, y creo que es generalizable a muchas personas en la misma situación.

Quiero empezar señalando que agradezco en gran medida al personal médico del Hospital Universitario La Plana el trabajo realizado: valoraron si la intervención quirúrgica era posible o no, realizaron las pruebas pertinentes para averiguar el alcance de su patología que, lamentablemente, había avanzado mucho; le informaron de las diferentes posibilidades e intentaron mantenerlo vivo y «bien» el mayor tiempo posible. Hago extensible el agradecimiento al personal de enfermería, a los auxiliares, celadores y personal de la limpieza que interactuaron con nosotros durante el tiempo de la hospitalización por su atención y trato.

Pienso que realmente no se pudo hacer más médicamente. Pero, sí humanamente, tanto por parte del personal sanitario como del sistema en el que se sustenta. Mi vivencia ha sido que algunos médicos y hospitales no están lo suficientemente preparados para brindar un trato más humano a los pacientes y sus familiares.

Empezaré por los hospitales. Mi impresión es que sus horarios interfieren con los hábitos de sueño del enfermo, y por extensión del familiar cuidador que suele estar preocupado, cansado y estresado. Seguro que hay maneras de favorecer el sueño en el hospital, individualizando hábitos, cambiando turnos, modificando pautas? Tampoco hay una simple salita o área de descanso ni nada parecido para esperar cuando, por diferentes motivos, no se puede estar en la habitación. Toca esperar de pie en el pasillo o tal vez, apoyado en la pared. Si piensas en comer, te organizas y vas a la cafetería –hay hospitales alejados de las poblaciones. Ante esto, con ironía me surge la pregunta: ¿hay comida menos sana que la de una cafetería de hospital? Todo lo anterior cansa y estresa innecesariamente; seguro que hay maneras de rebajar el estrés vivido de más. Parece que el hospital no cuida al cuidador y esto me alarma porque estoy convencida que sin cuidadores principales no habría sanidad pública: el gasto sería inmanejable para una asistencia de calidad.

Por otra parte, las conversaciones con los médicos suelen transcurrir de pie en la habitación, en el mismo susodicho pasillo o en la escalera (hay más intimidad). Solo una vez transcurrió en nuestro caso en un despacho. Dichos diálogos son duros, la mayor de las veces con informaciones fragmentarias que se entienden como se entienden, y con prisas. Parece que no se tiene en cuenta que hay una historia detrás, que a las personas nos cuesta (a todos) comprender de materias que no entendemos, que las emociones suelen dificultar la comprensión y que se necesita un tiempo para elaborar la información recibida. Esto es universal. Me apena escuchar el mismo día de recibir un pronóstico nefasto o al día siguiente que tu madre no lo acepta. Pues, claro que no. Todos necesitamos tiempo, los familiares, los médicos y la persona afectada. Todos, como humanos, pensantes, sentientes y sufrientes. Hace falta tiempo y, además, una labor mental consciente y compleja para integrar experiencias dolorosas, que afectan a las creencias, los valores o la propia identidad. Y luego lo acabas aceptando, aun con el dolor, al intentar evitar a toda costa el sufrimiento del ser querido. Si no se favorece esta integración de la información, se puede caer en el peligro de resignarse sin más.

Con esto voy de nuevo al personal y al sistema. Se forma a los residentes para que amplíen conocimientos y habilidades de su campo (esto está fenomenal) y se favorece como adjuntos la formación continua para actualizar los saberes (también fenomenal). También se ha avanzado en la toma de decisiones conjunta con el enfermo y en el respeto de sus derechos (ídem). Pero, en ocasiones parece que se olvida que se está tratando con seres humanos. Me gustaría saber cuánto se enseña, por ejemplo, sobre escuchar, manejar y gestionar emociones, propias y ajenas. Supongo que no mucho. Uno no hace lo que no aprende o no le han enseñado a valorar; el sistema lo permite, su diseño actual.Lo anterior me lleva a pensar que seguro existen otros diseños que, sin olvidar los aspectos más técnicos (absolutamente necesarios) y centrados en la enfermedad, incorporan a la persona en su globalidad, individualidad y circunstancias. Hay casos: cambia mucho cuando tienes la suerte de encontrarte con profesionales (y unidades) que tienen en cuenta estos aspectos en su práctica clínica habitual. Esperemos que entre los progresos de las diferentes especialidades y disciplinas sanitarias se incluyan en mayor medida los que tienen que ver con todo esto y avanzar en la asistencia dada.