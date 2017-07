PRIMARIAS SOCIALISTAS: CUESTIÓN DE CABEZAS

Escribía Fernando Morán hace tiempo que con partidos políticos con escaso debate interno, endogámicos y con capacidad de crear clientelas en su interior, la adaptación a la coyuntura del momento y el cambio de las élites se producen con gran dificultad. Si, además, como ocurre aquí, el programa de partido se confunde con un pacto de gobierno de coalición a tres, el Botànic, el asunto se complica y se arriesga la visualización externa del propio perfil ideológico diluido en el bloque del acuerdo entre aliados. El PSPV-PSOE debe apoyar el Pacto del Botánico alcanzado felizmente con el valor de hoja de ruta de una acción temporal de gobierno pero sin correr el riesgo de perder la entidad ideológica y sustantividad propia de un partido socialista de organización federal.

Vaya por delante que, en la actual tesitura de primarias, los ciudadanos no van a admitir que les traslademos asuntos organizativos internos de partido del que esperan solamente soluciones. Tampoco se suele comprender que se caiga en una excesiva personalización de la política que si bien es una característica de la época, tiene la contraindicación de relegar los contenidos.

Seguramente de esta personalización dan más cuenta algunos escritos que se han podido leer tendentes al elogio agradecido que las actitudes, más sobrias, de los candidatos. Contradicen el deseo del Secretario General de otorgar mayor importancia al «qué» que al «quien», defendido al menos cuando se trataba de ganar tiempo para preparar el camino a su candidata para la Secretaría General Federal sin exhibirla al desgaste de la exposición pública.

Siguiendo esta sabia doctrina empiezo por señalar que una de las dificultades a superar puede consistir en cómo seguir llamando a nuestro partido «obrero» en un tiempo en el que no quedan obreros y sin perder la sensibilidad natural del socialismo por el trabajo digno o decente como proclama mundialmente la OIT: No es, por tanto, una preocupación nominalista sino de base. Es bueno constatar que en quince años, 1985 a 2000, los trabajadores manuales pasaron de autocalificarse como clase obrera del 16,6 % al 4,9 %, según las Encuestas sobre Tendencias Sociales. Puede concluirse que para los trabajadores españoles los obreros ya no son ellos, son los otros. Al mismo tiempo la propia consideración de pertenencia a la clase media, hoy diluida, pasaba del 38,5 % al 70,4 %.

Los cambios en el trabajo se están produciendo y la explotación laboral es hoy de diseño. Los círculos internacionales, de los que somos ajenos, destacan el cambio junto con la necesidad de promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y «el trabajo decente para todos». Así se determina en el Objetivo 8 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que sirve de base al Botànic pero que no llega a expresarlo salvo en lo relativo al trabajo hospitalario. El PSPV no debe, no obstante, permanecer callado.

Existe la necesidad de una discusión que fije posiciones sobre el trabajo prestado por los valencianos que conduzca a un renovado planteamiento sobre cómo afrontar una situación en la que el debilitamiento de la conciencia obrera (Tezanos) se está agudizando como consecuencia de las mutaciones en el trabajo que conlleva la revolución tecnológica.

Hasta ahora estos importantes asuntos de plena actualidad el PSPV los ventilaba mediante una conferencia normalmente académica sin repercusión alguna en la práctica. Totalmente insuficiente.

Por otra parte, la «gran mutación» de la que habla Castells incluye la integración en la economía mundial. Para afrontarla con éxito no nos sirve el llamado «catecismo del abuelo» por mucho que desde la influyente federación andaluza se haya puesto interés en reeditarlo. La militancia tiene el derecho y la obligación de expresarse, para lo que debe ser consultada. Solamente de esta manera puede acreditarse que el partido existe, que no es una hinchada fervorosa de sus líderes dada a los aplausos fáciles en mítines electorales. Los medios tecnológicos actuales lo facilitan por lo que no aprovecharlos implica un grave despilfarro de recursos humanos.

No es posible mencionar la totalidad de los nuevos retos de la nueva sociedad del XXI pero, por su actualidad reciente no puedo dejar sin citar los relacionados con los puertos y el transporte marítimo en sus dimensiones sociales y laborales tan relegados que en Castellón ha tenido que ser la Iglesia mediante el Apostolado del Mar quien ha protagonizado, con la ayuda del Ayuntamiento, la puesta en marcha de los servicios de asistencia a marineros a título de beneficencia en vez de hacerlo el Puerto a título de justicia exigida por Convenios Internacionales mientras el partido permanece en silencio con la excepción de una docena de militantes.

Así que pienso que la llamada bicefalia en los cargos de Presidente y de Secretario del partido no puede plantearse en términos conceptuales absolutos sino que debe proyectarse sobre nuestra realidad concreta valenciana definida por un Consell suficiente y un partido oculto tras un Pacto de Gobierno que, por definición, no debe concordar con su proyecto más ambicioso.

Cuando Largo Caballero presentó en las Cortes Constituyentes del 31 su histórica Ley de Contrato de Trabajo se ocupó muy bien en destacar que la Ley era obra de «un socialista» pero «no una obra socialista». Revelaba así un empeño apasionado por elevar la idea socialista como proyecto de futuro por encima de las propuestas coyunturales de un Gobierno que, además, era de izquierdas.