Protagonisme de la província en les semifinals dels tornejos d'escala i corda

En el cas de l'individual, el club de Xilxes podría viure una final completa amb jugadors del seu club en la divisió de bronze. El seu jugador Ximo Manzano lluitarà per una plaça en la final amb Joan del CPV Tamborí de Valencia, disputant-la primera partida com a visitant.

L'altre representant del club de Xilxes, Paco Gomis, jugarà la segona semifinal amb Óscar del CPV Torrent, tenint lloc la partida d'anada en el trinquet Alvaro Navarro de Xilxes. Ruben Martínez de Xilxes, el tercer jugador del club de la Plana, disputarà per la seua part la semifinal de tercera B contra Álex de Sueca, visitant primer el trinquet de la Ribera.

Per la copa de la nova categoria de veterans lluitaran Pedro Martínez d'Onda, Jose Luis Sales de Borriol, Vicent de Carlet i Julio de Genoves.

En el cas del jugador de Borriol, el més veterà de la competició, creuarà amb el gran favorit del torneig, Julio. Completant el quadre de semifinals la eliminatoria entre Pedro d'Onda i Vicent de Carlet.

Ja en el Trofeu d'Estiu només queden dos equips de la provincia vius en la competició. El Xilxes està disputant les semifinals de quarta A, on va guanyar la primera partida contra el seu rival, Torrent D, per un renyit marcador de 60 a 45. La partida de tornada es jugarà aquest cap de setmana en el trinquet torrentí. Onda B es l'altre equip implicat en les semifinals del trofeu, en aquest cas en quarta C. Complicada tornada tenen els d'Onda al seu emparellament contra l'equip Ribera B, ja que en l'anada varen caure 60 a 30, pero el fet de jugar la segona partida en el trinquet d'Onda pot ser determinant per a la remuntada.