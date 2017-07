Santos critica la situación de «falsa inclusión» de los alumnos con discapacidad

«Es imposible atender la diversidad de todos los alumnos con los medios que tenemos, pero se pueden hacer muchas cosas». Así lo ha afirmado Esther Santos, licenciada en Educación Física, profesora de secundaria, coordinadora deportiva de Cocemfe Maestrat y especialista en actividades físicas para personas con diversidad funcional, en la conferencia que ofreció ayer la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló en el marco del curso de verano «Las actividades físicas adaptadas al marco escolar y extraescolar».

Esther Santos inició su intervención realizando un repaso a la normativa educativa que ha regulado la atención al alumnado con diversidad funcional en España en las últimas décadas. Desde la LOGSE, de los años 90, en la que se incluía por primera vez que la atención a los alumnos con necesidades especiales debía regirse por principios de normalización e integración; pasando por la LOE, que fue más allá e introdujo los términos normalización e inclusión, haciendo hincapié en que estos alumnos no sólo deben compartir espacios si no también hacer actividades conjuntas e interactuar con toda la clase; hasta llegar a la actual LOMCE que estipula que el alumnado con dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará la no discriminación.

Santos explicó que la ley estipula también que el sistema educativo debe disponer de los recursos necesarios para que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos generales de la clase. «Algo que lamentablemente no ocurre» tal y como ha denunciado la profesora de secundaria, quien ha lamentado que «es muy difícil cumplir lo que dice la normativa. Es imposible atender la diversidad de todos los alumnos con los medios que tenemos, para hacerlo los profesores deberíamos ser superhéroes», indicó.



Un rol pasivo

Por ello, según la especialista, lo que se está consiguiendo es una «falsa inclusión» en la que el alumno con necesidades especiales hace acto de presencia, pero asume un rol pasivo, se abusa del trabajo teórico, se utilizan las horas de educación física para fisioterapia o se realizan actividades individuales al margen de los compañeros, pero no se consigue una integración y normalización de estos alumnos.

Para avanzar en esta situación, Esther Santos explicó que se debe mejorar la accesibilidad en muchos centros educativos de primaria y secundaria, dotar de material adecuado, así como facilitar formación específica al profesorado sobre atención a la diversidad.

A pesar de esta radiografía de la situación, la profesora ha querido concluir su intervención enviando un mensaje positivo al afirmar que «pese a todo, sí que se pueden hacer muchas cosas. Es fundamental la actitud del profesorado, de los compañeros y de la directiva y el claustro de los centros, porque se puede trabajar para conseguir mejoras arquitectónicas y ambientales; cambiar la organización de las actividades para facilitar la integración de estos alumnos; realizar adaptaciones curriculares, y organizar jornadas de sensibilización para el resto de la sociedad, ya que la gente no conoce la discapacidad y no está concienciada», todo ello medidas que dan resultados positivos y no quitan oportunidades a los alumnos.