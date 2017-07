La Vall aprueba ceder al Consell los terrenos expropiados del Carmadai

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha aprobado, en pleno extraordinario, iniciar los trámites para ceder a la Conselleria los terrenos expropiados del barrio Carmadai, una vez estén inscritos a su nombre en el Registro, ya que el anterior equipo de gobierno del PP no realizó esta gestión pese a que pagó casi 100.000 euros por la expropiación en 2009.

La alcaldesa, Tania Baños, ha explicado que en 2009 siendo Isabel Bonig alcaldesa y Óscar Clavell concejal de Urbanismo «expropiaron los terrenos y los pagaron pero no los inscribieron a nombre del ayuntamiento». En este sentido, «a día de hoy en el Catastro y en el Registro siguen apareciendo como propiedad de una persona privada». De hecho, la propietaria ha pagado la contribución por estas fincas «durante todos estos años».

En 2013 la arquitecta municipal hizo un informe, firmado por el entonces concejal de Urbanismo, José Villalba, «diciéndole a la Generalitat Valenciana que los terrenos no eran municipales» y no se podía hacer el proyecto de rotonda que el PP proponía. «No entendemos como la consellera Isabel Bonig, que era alcaldesa cuando se pagaron los terrenos en 2009, no dijo nada sobre esta situación», afirmó Baños.

Por ello, pidió al PP explicaciones públicas «sobre qué ha pasado en este periodo y por qué la información sobre la expropiación sale después de haber acabado las obras». Además destacó que «llama la atención» que ni Bonig ni Clavell «hicieran un anuncio o rueda de prensa ni existan noticias sobre la adquisición de estos terrenos en Carmadai».

«El PP ha querido sacar rédito político de una situación que ha creado malestar en los vecinos y vecinas, porque no trabajan para la ciudadanía sino buscando su interés propio», lamentó la alcaldesa.

Tania Baños insistió en que el actual equipo de gobierno asume «las demandas de los vecinos y vecinas de Carmadai, poniendo a disposición de la Conselleria estos terrenos, que ya están en proceso de inscripción en el Registro».



Segunda fase pendiente

La segunda fase de las obras de mejora del acceso al barrio está pendiente y consistirá en la construcción de un bulevar y una zona ajardinada que «hará más amable la zona y la integrará totalmente con el casco urbano». Y es que el objetivo de esta actuación en el barrio Carmadai de la Vall d'Uixó era precisamente este, junto a la disminución de la velocidad de los vehículos para garantizar la seguridad.