Bakambu no se pone límites

Aunque a final de temporada hubo voces que insinuaron su partido, y a pesar de que la Premier League le había tentado, Cédric Bakambu mantiene su fidelidad al Villarreal. Una fidelidad que incluso se ha prolongado hasta el año 2022. La puesta en escena de su renovación permitió al franco-congoleño demostrar su compromiso con el equipo amarillo, y señalar que no quiere ponerse límites, sino que pretende seguir creciendo con el submarino hasta donde pueda.

«Afronto la que será mi tercera temporada y quiero que sea aún mejor que las anteriores. Quiero conseguir mucho más y por eso debemos trabajar en la misma línea para conseguirlo», señaló el delantero amarillo que compareció ante los medios junto al vicepresidente del club, José Manuel Llaneza.

El exjugador del Bursaspor afirmó que «solo puedo estar contento con el acuerdo». Si cumpliera la totalidad de su contrato, el congoleño acumularía siete años en la disciplina del Villarreal. «Han sido meses intensos y esta campaña nos podemos preparar a fondo. Mi prioridad era seguir en el Villarreal, seguir creciendo como futbolista y ahora centro mis esfuerzos en hacer gran temporada 2017-2018 con el equipo», aseguró el ariete.

Además, Bakambu quiso reafirmar su compromiso con el equipo de la Plana. Apuntó que «no me puedo ir a otro equipo si no acabo el trabajo aquí y pienso que no lo he acabado, por eso quería seguir con este equipo». Todo señala que, de nuevo junto a Roberto Soldado, el africano será uno de los delanteros titulares del conjunto amarillo.

Además, quiere evitar la irregularidad que marcó su rendimiento la pasada temporada. Sólo en la recta final pudo asentarse en la titularidad e incrementar su cifra goleadora. «Tuve una lesión y disputé la Copa de África por lo que no jugué mucho, pero mi idea es jugar los máximos partidos posibles y marcar los mayor cantidad de goles en la tercera», comentó.



Goleador histórico

En sólo dos campañas, Bakambu suma 33 goles en todas las competiciones con el Villarreal. En Liga, el franco-congoleño ha conseguido 23, lo que le convierten en el octavo máximo goleador histórico del submarino en Primera División. Con conseguir sólo cuatro goles esta campaña, se situaría en quinta posición, superando a Joseba Llorente, Cazorla y Nilmar.

Pero el atacante amarillo sabe que no será sencillo hacerse con la titularidad. Bakambu afirmó que en la plantilla del Villarreal hay «excelentes» delanteros. Esto alimentará la competencia, algo que es bueno a nivel personal y para el colectivo.

«Yo he jugado con -Enes- Ünal en Turquía y con Soldado he jugado muy bien aquí. Tenemos la suerte de tener cuatro buenos delanteros para esta temporada y creo que el equipo puede mejorar la clasificación. No será fácil, pero en el fútbol todo se puede», concluyó el atacante.