Tiempo de reacción en Anoeta

Nadie oculta que llegan tocados a Anoeta. Ni el presidente, ni el entrenador, ni los jugadores. Pero el estadio de la Real Sociedad se le ha dado bastante bien al Villarreal CF en las últimas temporadas y este es uno de los motivos que invitan a la reacción. Aunque la imagen ofrecida no fue la esperada en el Ciutat de València en la primera jornada, el equipo que dirige Fran Escribá tiene ante sí la posibilidad de mejorar e intentar cambiar. «Estamos tocados, pero este equipo siempre se ha levantado y es lo que esperamos hacer», comentaba el preparador valenciano.

Escribá mantiene un importante número de bajas en sus filas ya que a los lesionados -Bruno Soriano, Sergio Asenjo, Denis Cheryshev, Mario Gaspar, Daniele Bonera, Adrián Marín y Roberto Soriano- aún les quedan algunos días para regresar a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Pero, por el contrario, recupera a dos jugadores que podrían y deberían aportar un plus al juego tan gris que desplegaron contra el Levante: Samu Castillejo y Cédric Bakambu. «Son bajas de jugadores muy importantes, jugadores de mucho peso, por lo que esperamos poder recuperarlos pronto», dijo.

De todos ellos, el capitán y el extremo hispano-ruso «están muy cerca» de recuperarse y Bonera «podría estar tras el parón de Liga» del próximo fin de semana, pero el resto de casos son más complicados. «La situación de Mario es más complicada y con Marín y Asenjo hay que tener paciencia», apostilló.

Sin todos ellos, al entrenador del cuadro villarrealense le tocará volver a hacer cábalas para dar con el once más competitivo que pueda con el único fin de sacar algo positivo esta tarde-noche en Anoeta aunque no es partidario de hacer experimentos. «El lunes tuvimos que jugar con un delantero y un medio centro en banda y no salió bien, no es excusa para el partido que hicimos, pero sí que complica las cosas y todavía tenemos esos problemas por las bajas. Este equipo no está todavía para adaptar gente a posiciones que no son las suyas», insistió.

La posibilidad real de haber aprendido de los errores y tratar de mejorar se pondrá a prueba ante «un equipo de nuestro nivel, que mantiene la base y da continuidad a una idea muy buena. Es un equipo que sorprende y que hace las cosas muy bien y tienen grandes jugadores».

Un campo propicio

Pero en un campo que le es propicio. Y es que el feudo de la Real Sociedad es el escenario donde más victorias ha conseguido el submarino en Primera división: ha ganado en siete de sus catorce visitas, más que en ningún otro campo, y el balance lo completa con cinco empates y tan solo dos derrotas. Le siguen el Ciutat de València, donde ha sumado seis triunfos aunque en nueve visitas; mientras que se han logrado cinco victorias en San Mamés, Mestalla y Son Moix.

Curiosamente no es Anoeta el estadio donde más goles ha logrado ya que los 22 anotados allí son superados por los 23 marcados en Mestalla y El Sadar.