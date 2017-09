La fiscalía mantiene la petición de 8 y 5 años de internamiento para los asesinos de Maikel

La fiscalía ha mantenido su petición de ocho años de internamiento para el joven de 18 años y cinco para el de 15 años acusados por el asesinato de Miguel Navarro (Maikel) en Castelló en enero de este año. En el momento de los hechos tenían 17 y 14 años. Mientras, la acusación considera que hubo también un delito de asociación ilícita y solicita diez años para el primer caso y seis para el segundo.

Así se ratificó ayer en la última sesión del juicio que tuvo lugar en la sala número 1 del juzgado de Menores de Castelló y que estuvo marcado por la suspensión de la vista durante una hora y media debido al intento de los amigos de Maikel en entrar a la sala de vistas. Cabe recordar que los acusados son menores de edad y el juicio se ha hecho a puerta cerrada. Ni los padres ni los amigos del fallecido han podido estar presente durante las declaraciones.

En la sesión de ayer prestaron declaración equipos técnicos y las partes dieron lectura a las conclusiones y peticiones, que fueron ratificadas, y el juicio quedó visto para sentencia. Una sentencia que, de demorarse, dejará libres a los acusados ya que, según la legislación, los menores no pueden estar internados más de nueve meses desde su detención y hasta que haya sentencia. El plazo vence el 13 de octubre. Y si cumplen los 21 años durante la condena pasarán a prisión. Con todo, fuentes consultadas por este diario han confirmado que si el fallo no comprende la petición de la acusación particular, la familia recurrirá la sentencia, circunstancia que demoraría más el proceso y que propiciaría la puesta en libertad de los menores acusados.

Altercado

El arranque de la última sesión del juicio por el caso Maikel se demoró más de una hora ya que los amigos del fallecido dieron golpes a la puerta de acceso a la sala número 1 del Juzgado de Menores de Castelló donde se celebraba la vista y tuvo que ser suspendida. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron obligados a actuar para apaciguar los ánimos y que el juicio pudiera transcurrir con normalidad. Durante este tiempo, los acusados fueron llevados al calabozo y después de una hora y media se retomó la vista. Pese a la intervención de los agentes, no hubo detenidos.

El juicio arrancó el pasado jueves y durante las tres sesiones han declarado más de 60 testigos. Miguel Navarro, apodado cariñosamente con el nombre de Maikel, tenía 24 años cuando fue asesinado el pasado mes de enero tras ser golpeado brutalmente y ser enterrado luego en el huerto de una finca próxima a la basílica de Lledó de Castelló. Los menores que han sido juzgados por estos hechos -tenían 14 y 17 años cuando fueron arrestados- son dos de los tres implicados en el crimen de Maikel. El tercero, de 19 años, sigue un proceso legal independiente y no hay fecha todavía para la celebración del juicio.