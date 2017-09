El Villarreal C quiere asaltar el Francisco Vilaplana

El Villarreal C buscará sumar la primera victoria de la temporada lejos del Mini Estadi. En esta jornada entre semana, el equipo de Pere Martí rinde visita a un Rayo Ibense que afrontará esta cita después de la derrota encajada en su visita al campo del Crevillente (3-1). Mientras, la escuadra de la Plana Baixa llega a este partido tras derrotar al Roda en casa (1-0), con un gol de Dani Villanueva.

El segundo filial del Villarreal tiene la mala experiencia de la temporada pasada cuando perdió por un marcador de 3-1 y se despidió de cualquier posibilidad de alcanzar plazas de fase de ascenso a Segunda División B. Los futbolistas amarillos llegaron a empatar el marcador por mediación de Akale, pero los alicantinos se dispararon en el marcador en los siguientes minutos.

En cambio, en la campaña 2015-16 vencieron los villarrealenses gracias a un golazo de Manu Viana (0-1) desde el centro del campo.

Para este partido el Villarreal C volverá a tener muchas bajas en sus filas. El portero Diego Fuoli está con el primer filial amarillo hasta que se vacíe la enfermería, mientras que el apartado de jugadores descartados por lesión abarca a Chepe, Pablo Álvarez y Akale, mientras que el lateral izquierdo Edu Adell ya está recuperado tras su lesión.Otra cosa es que sea convocado por ser muy reciente el contratiempo sufrido en pretemporada y que aún no esté al ciento por ciento.