JUNTOS MÁS FUERTES

sorprendido me quedé el pasado domingo cuando, una vez acabado el partido y tras escuchar a los dos entrenadores en sala de prensa, llegué a la zona mixta del Estadio de La Cerámica. Allí se encontraba, mucho más pronto de lo habitual, el presidente Roig, con cara de pocos amigos, atendiendo en exclusiva a Ràdio Vila-real. Sorprendido me quedé al verle, pero más tras escuchar sus duras palabras contra la afición, palabras que no quiso repetir a nivel nacional.

Cómo era posible que en la jornada 3 y habiendo ganado su equipo, bajase intencionadamente en busca de un micro amigo para lanzar un mensaje tan claro y contundente contra una parte de la afición que mostró su malestar con el equipo y con Escribá. No lo entendí en ese momento y más cuando desde mi posición de prensa a duras penas pude escuchar algún ligero run run o pito, algo muy distinto a lo que en el pasado sí escuché con Garrido, Molina o Lotina.

En caliente, con ciertos nervios, Roig expresó su opinión. Ni entiende, ni acepta las críticas, así como tampoco comprende la falta de animación por parte de una afición que aparentemente solo se sube al carro cuando el viento y el marcador ya soplan a favor.

Sinceramente creo que se equivoca. No en el fondo, sino en el momento y en las formas. Pero todos sabemos cómo es, para lo bueno y para lo malo. Basta como ejemplo ver dónde está su Villarreal. En momento y formas prefiero las del consejero delegado Negueroles. Más tranquilo, pausado y reflexivo. Analizando lo que le envuelve y la situación, con los mismos argumentos, pero con mejor comunicación.

Pero sea como fuere, de un modo u otro, en el fondo ambos tienen parte de razón, siempre vista desde el prisma de quien de la nada ha creado un imperio para el orgullo y disfrute de otros que jamás se juegan su patrimonio más allá de la compra de un carné anual, que hasta cierto punto les da derecho a alabar o criticar el espectáculo que se le ofrece, sin ser al tiempo consciente de que este no es un club al uso, un club normal, donde el presidente ejerce sin jugarse su capital.

Aquí se vierten críticas y se piden decisiones a un presidente que es quien más sufre por su club y quien más dinero invierte. Desde ese punto de vista Roig tiene razón. Qué más quiere la afición si de la nada se la ha malacostumbrado a jugar casi la Champions todos los años. Poco o nada se debería pedir, al contrario alabar y animar hasta el fin debería el aficionado del Villarreal, dar gracias por lo menos.

Sin embargo el aficionado no es burro, ni manco, y por tanto no es falto de opinión. Exigente como el que más es libre de analizar lo que cree ha sido un muy por debajo rendimiento del equipo en las dos primeras jornadas de competición. En eso no les voy a quitar la razón, pero es algo que el propio Escribá y Roig han reconocido abiertamente. Todos lo sabemos, pero no por ello en la jornada tres se debe pedir la cabeza del técnico y generar mal ambiente en el estadio.

A mí tampoco me ha gustado el Villarreal en las tres primeras jornadas de competición. Ni contra el Betis creo que mostró su mejor versión. Sigo pensando que hay plantilla para ofrecer un mejor fútbol y resultado, más allá incluso del lastre de los lesionados. Escribá me genera dudas y en su mano está convencerme en juego y resultados, pero no por ello critico, pito y pido su dimisión durante el partido, y más en la jornada 3 de competición.

Al fútbol se va a disfrutar, a vibrar, y a sufrir con tu equipo durante los 90 minutos que dura un partido. Es tu equipo y junto a él lo haces más fuerte. Luego, ya habrá tiempo de aplaudir o criticar lo que en tu opinión merece el espectáculo que se ofrece, tanto en el campo, como fuera de él, incluso de intentar convencer al presidente que es quien ejecuta y ejerce, pero una vez haya dejado de rodar el balón, siempre recordando que el del palco es el dueño de un milagro y el primer sufridor, quien, no tengan dudas, buscará lo mejor para su equipo / empresa.