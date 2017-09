Un tanto de Necid en la primera mitad permite al Slavia superar al Maccabi

El Slavia Praga consiguió la victoria en el otro partido del grupo A de la Liga Europa. Los checos, que fueron superiores al Maccabi Tel Aviv, se impusieron con un tanto de Necid a los 12 minutos. Desde el arranque, el conjunto bohemio se mostró con más ganas e ideas para conseguir el triunfo contra el conjunto que dirige Jordi Cruyff.

El equipo de Jaroslav Silhavy avisó con un par de remates, antes del minuto 10, de Simon Deli y Stoch. Pero fue Necid quien se encargó de abrir el marcador para el conjunto local. En el minuto 12, tras una asistencia de Sobol, el delantero del Slavia se encargaba de superar a Rajkovic con un certero cabezazo. A partir de ese momento, los checos buscaron el tanto de la sentencia, pero Soucek y Stoch desperdiciaron sus ocasiones antes del minuto 30 del duelo.

Hasta el final de la primera mitad, fue un constante acoso de los de Praga que no encontraban el camino para sentenciar la contienda. El Maccabi intentaba espabilar, pero los de Cruyff no encontraban el camino para quitarse la presión de los locales. En la segunda mitad, los israelíes gozaron de un par de remates, pero no fueron capaces de igualar. Atar, Susic o Atzili la tuvieron en la recta final, pero no fueron capaces de anotar el gol de la igualada.