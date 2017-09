Las probaturas de Frank Castelló

Más allá de lo justo o lo injusto que pueda considerarse la derrota ante el CD Almazora en Castalia y de cómo llegó esta, la afición del CD Castellón acabó el encuentro del miércoles con mal sabor de boca. Las dudas residen básicamente en que todavía el equipo no tiene un estilo de juego marcado y que Frank Castelló no tiene aún un once muy definido.

Así lo evidencia el hecho de que el entrenador del cuadro de la capital de la Plana haya probado cuatro alineaciones iniciales diferentes en las cuatro jornadas de la liga en el grupo VI de Tercera División que se han disputado hasta el momento. Apostando en unas ocasiones por el clásico sistema 1-4-4-2 y, en otras, jugando con tres centrales, Castelló no ha dado todavía con un equipo fuerte atrás y organizado en el centro del campo para hacer llegar balones en buenas condiciones a sus delanteros para que estos marquen.



Resultados dispares

En el debut de los albinegros ante el Elche Ilicitano, quizás se usó el once más lógico a tenor de cómo se había desarrollado la temporada y el perfil de los jugadores: Zagalá en la portería; Luismi en la banda derecha y Kike Ferreres en la izquierda, y con Enrique y Arturo de pareja de centrales; Jordi Marenyà y Ximo Forner en el doble pivote, acompañados por Javi Serra por la derecha y Juanjo por la izquierda; Iván Sales de media punta y David Cubillas en punta de ataque. El partido se ganó, pero gracias a un gol de Kike Ferreres en el minuto 75 (0-1).

Una jornada después, en el primer encuentro en Castalia, Frank Castelló puso en práctica lo que había venido anunciando días atrás y probó con tres centrales, dejando a Enrique en el lado derecho, Dealbert en el centro y Arturo más a la izquierda. Por delante de ellos, Forner y Javi Rubio en vez de Marenyà, y más arriba mantuvo a Serra y Juanjo por las bandas, apostó por Zarzo y Sales como media puntas y volvió a dejar a Cubillas solo como delantero. El juego no acabó de cuajar aunque finalmente el encuentro se resolvió a favor de los locales en el tramo final cuando Cubillas se destapó y marcó dos tantos que anulaban el empate a uno con el que parecía iban a conformarse los dos equipos (3-1).

El día de Paterna se repitió con los tres centrales, pero cambiando a Dealbert más a la derecha y poniendo a Enrique en el centro. En el doble pivote repitieron Rubio y Forner, y también Serra y Juanjo por las bandas. Pero, en esta ocasión, el entrenador del cuadro de la capital de la Plana probó con Iván Sales de enganche y se jugó con dos delanteros de inicio: Cubillas y Fonte. El empate a uno final dejó en evidencia el sistema aunque supo a gloria por cómo se había desarrollado el choque (Fonte logró la igualada en el 51).

Ya para el encuentro del pasado miércoles contra el Almazora regresó el 1-4-4-2 al dibujo inicial del Castellón, pero las rotaciones realizadas no dieron tampoco sus frutos. Zagalá continuó en la portería, al igual que Luismi y Kike Ferreres en los laterales, pero para recibir al cuadro almassorense los centrales fueron Enrique y David Guinot (titulares la pasada temporada en el play-off de ascenso). Rubio y Forner tampoco variaron su posición en en centro del campo, pero estuvieron secundados por Albert Pedra y Zarzo. Arriba William hizo de enganche y Nico fue titular ante su ex equipo. No se dio tampoco con la tecla adecuada y el Castellón perdió con un tanto en el descuento.