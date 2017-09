PSPV y Compromís, con la cruz a cuestas

La cruz erigida por el franquismo en el parque Ribalta de Castelló no será sin duda un tema prioritario para el equipo de gobierno, pero si es motivo de debate en la sociedad civil, lo que ha empujado al consistorio a tener que definir su futuro. Tras meses de debate político y social, hoy puede ser el día en el que el equipo de gobierno aclare qué pasa con este elemento arquitectónico. Decidido con seguridad su retirada de este pulmón verde de la ciudad, solo queda definir si se opta por su traslado o, como reclaman algunas formaciones, su total eliminación.

La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, tiene en sus manos el informe técnico definitivo que marca el devenir de la historia, aunque lo cierto es que deberá ser una decisión política la que dibuje el final de la historia. Aunque no aparece en el orden del día ordinario de la Junta de Govern, la intención de la edil es darlo a conocer a todos los compañeros de Compromís y PSPV para intentar dar algo de luz.

El informe, como ya se ha comentado durante estos meses, defendería por completo la retirada de la cruz del jardín, pero se desmarcaría de la decisión de proceder a su definitiva eliminación. Los técnicos habrían analizado por un lado el valor arquitectónico de la cruz, que a su juicio no existe, y por otro si ensalza el franquismo, aspecto este en el que sí que consideran que es un elemento vinculado al dictador.

Con estos argumentos, quedaría ahora en manos del equipo de gobierno decidir los pasos a adoptar, ya sea su traslado -en principio al cementerio de San José- o su eliminación. Es en este punto donde Compromís y PSPV mantienen ciertas diferencias ya que desde la primera de las formaciones no se descartaría apoyar su destrucción definitiva, aunque desde la bancada socialista tienen más dudas al respecto.

Cabe recordar que el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, destacó hace unos meses que en este caso «no cabe otra cuestión que aplicar la Ley de Memoria Histórica y el artículo 4.43 del Pacte del Grau, que en este último caso marcaba que las tres formaciones -PSPV, Compromís y CseM - debían promover «una política de reparación institucional» que pasa, entre otros aspectos, por «la retirada de elementos de exaltación de la dictadura franquista». Más contundente se expresó en su día el portavoz de CseM, Xavier del Señor, quien señalaba de manera elocuente que «la cruz solo puede tener dos destinos: el museo de los horrores o su inmediata eliminación».La cruz del parque Ribalta fue construida en 1944 con el lema «Caídos por Dios y por España». No sería hasta 35 años después, en 1979, cuando los partidos que integraban la corporación municipal -PSOE, PCE y UCD- aprobaron cambiar el lema por el de «Víctimas de la Violencia». Esta modificación es la que para formaciones como el PP ha quitado cualquier contenido franquista a la cruz, algo que no aceptan colectivos como el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica.