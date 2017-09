La vaca huida en Borriana ya tiene cuenta en Twitter

La vaca huida en Borriana se está haciendo famosa. No solo por el hecho de que lleve casi dos semanas campando a sus anchas por el municipio (se escapó el domingo 3 de septiembre) sino también porque ya ha saltado a las redes sociales.



Bajo el usuario @LaVacaRebeca , el animal recibe numerosos mensajes de apoyo en Twitter con el hashtag #correRebeca. De momento, no cuenta con demasiados seguidores pero sí interactúa con cada uno de los que le mandan algún mensaje.





Hola, @policia. Estoy huyendo. Y soy inocente. Me persigue un dron. Me achuchan cabestros. Me han puesto un #. ¿Algún negociador de Guardia? — Rebeca (@LaVacaRebeca) 14 de septiembre de 2017

Nos pasan los compañeros de la Unidad Canina de PC @dipcas el momento en que la vaca vuelve a huir a última hora esta tarde. Veremos mañana! pic.twitter.com/utdoiv0FRa — CPBC (@SIAB_Castellon) 14 de septiembre de 2017

"Buenas noches, @guardiacivil. Si me entrego, ¿acabaré en un estofado? ¿Pueden asegurarme inmunidad? Muuuuuuchas gracias. #correRebeca" o "Hola, @policia. Estoy huyendo. Y soy inocente. Me persigue un dron. Me achuchan cabestros. Me han puesto un #. ¿Algún negociador de Guardia?" son algunos de los tuits que se han enviado desde el perfil de la que empieza a ser la vaca más popular en la provincia de Castelló.Anoche, la vaca estaba cercada y a punto de ser capturada, pero en el último momento volvió a escaparse y este viernes siguen en marcha las labores de captura por parte de los servicios de seguridad, quienes incluso han tenido que emplear drones durante la búsqueda.