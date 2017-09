La vaca Rebeca vuelve a ´torear´ a la policía en Borriana

Son ya 13 días desde la última vez que se vio a «Rebeca», la vaca que ha toreado (qué metáfora tan deliciosa, ¿verdad?) a la Policía Local de Borriana. Han pasado casi dos semanas desde que decidió que la vida es muuuuy corta (gracias por la idea, @LaVacaRebeca) como para pasarla comiendo pasto y siendo una más del rebaño. Los esfuerzos por encontrarla han sido tales que incluso se dispone de un dron, como si de un fugitivo de la ley se tratase, para poder traerla de vuelta a casa. Rebeca se ha convertido en un símbolo de la libertad animal y su huida de película no ha dejado indiferente a nadie en la provincia de Castelló.

Políticos como Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat, han reaccionado a este peculiar suceso. «La vaca ha dicho que quiere ser libre y me parece bien», comentaba Oltra, una gran defensora de los derechos de los animales. Más bien lo habrá mugido, pero lo que queda claro es que la res prefirió encontrarse a sí misma que participar en la suelta de vaquillas de las fiestas de Borriana, escenario del cual escapó.

Policia Local, Protección Civil, unidades caninas de rescate y bomberos conforman el equipo de búsqueda. La última vez que fue avistada fue el jueves, en la zona del Camí Marjalet, donde parecía que ya la tenían. Finalmente, y antes de que el ganadero llegase al encuentro para traerla de vuelta, la vaca volvió a escapar cuando parecía que su periplo por los caminos de Borriana llegaba a su esperado final.

Cabe destacar que «Rebeca» no se escapó sola, sino que lo hizo acompañada por otra vaca que fue capturada a las pocas horas de su marcha. Así, Bonnie continuó sin Clyde y aunque no ha herido a nadie, está siendo un gran quebradero de cabeza para las autoridades. La res se encuentra actualmente en ese limbo de felicidad enmarcado entre la libertad provisional y la captura inminente. El cerco se estrecha y el animal no durará mucho más lejos del rebaño. Sin embargo, su huida está provocando un gran seguimiento por parte de muchas personas, que cada día acuden a los medios de comunicación a conocer las últimas informaciones sobre el tema.

Además de provocar la suspensión de los actos taurinos del domingo 3, cuando se escapó por primera vez del camión en el que se encontraba, «Rebeca», al entrar en el mundo de las redes sociales, ha recibido numerosos mensajes de apoyo para que continúe en libertad su camino, lejos de los festejos taurinos.

Por tu deseo de libertad y por protagonizar uno de los culebrones del verano (ríete tú de Neymar), gracias Rebeca.