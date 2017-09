Vecinos de Pío XII de Vinaròs piden la retirada de una antena móvil

Vecinos de la zona de la avenida de Pío XII y aledaños han mostrado su preocupación por una torre de telefonía móvil situada en un edificio de Telefónica y piden al ayuntamiento que haga las gestiones para su retirarla.

En la última asamblea vecinal convocada por el consistorio, la correspondiente a esa zona del casco urbano, el presidente de la asociación de vecinos Migjorn Fernando Llambrich dijo a los ediles presentes que «el ayuntamiento debe mirar si tiene licencia de actividad y si no la tiene, debe obligar a Telefónica a que la quite y si no, el barrio nos movilizaremos y la quitaremos nosotros». Se trata de una gran antena de telefonía móvil situada sobre el edificio que Telefónica posee a en la calle Asturias.