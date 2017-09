Las bodas de oro de radio popular

Las primeras informaciones que recibo cuando empieza a clarear el día, a través de mi pequeño transistor, me las da el profesional, en mi opinión, más brillante, serio y riguroso, que vuela hoy por las ondas de este país; me refiero a Carlos Herrera en laCope.

Cuando tanto zascandil, malintencionado, tendencioso, poco riguroso, y apesebrado circula por los medios de comunicación, encontrarte diariamente con una voz excelente, amable, sin doblez, que te cuenta las cosas como son y no como otros que te cuentan lo que querrían que fueran, es un bálsamo para afrontar cada día sin que el estómago se te agrie antes del desayuno. Dicho esto de este profesional que informa y entretiene, la escucha de este programa de varias horas, constituye un verdadero relax, llego ahora a dónde quería, porque a través de muchas cuñas de empresas importantes he conocido que la emisora de la Cope en Castelló cumple sus bodas de oro.

En 1966 sólo había dos emisoras en Castelló ciudad; Radio Castellón EAJ 14, cuya primera emisión tuvo lugar el 7 de septiembre de 1933, después de que en febrero de ese año se concediera la frecuencia a Ismael Palacios de Zaragoza, que la disputó con Emilio Pérez Navarro, quien en 1935 conseguiría su trasferencia definitiva. Luego, el 18 de julio de 1961, apareció la emisora "La Voz de Castellón", que con el paso de los años se convertiría en Radio Cadena Española y finalmente en Radio Nacional de España.

Emilio Pérez González, director propietario de Radio Castellón en 1966, cuando comenzó a hablarse de la posible instalación de una emisora de la Cope, me invito a acudir a entrevistarnos con el entonces obispo Pont y Gol, que nos dijo que estaba satisfecho de lo que nuestras emisoras le prestaban y que por tanto no tenía previsto montar una nueva emisora, pero lo cierto es que más tarde, el 30 de enero de 1967 me remitió una carta en la que entre otras cosas decía:"Hace ya años que la Diócesis tenía concedida una emisora. Por diversas circunstancias, principalmente por el cambio de límites operado entre las Díócesis de Tortosa y Segorbe, no ha podido ser realidad la emisora hasta el presente. Con la nueva ordenación de toda la radiodifusión en España, nos hemos encontrado con el dilema de montar la Emisora en corto plazo o perder para siempre el derecho que teníamos concedido. Ante la alternativa y en previsión de posibles contingencias, nos hemos visto obligados a optar por la primera".

En esta carta acababa agradeciéndome: "una vez más, de corazón, los buenos oficios que vd y su emisora han prestado y prestan a la Iglesia". ¿Por qué se ubica la emisora de la Cope en Vila-real? Porque en esta ciudad ya existían antecedentes radiofónicos. En los años cincuenta estuvo Radio San Pascual, próxima a la Iglesia, obra de Víctor Fenollosa Abella. Luego se transformaría en Radio Juventud, hasta que por las disposiciones que provocaron el plan nacional de ondas medias se integró en "La Voz de Castellón". En alguna de esas emisoras ya aparecía Juan Soler, que consiguíó que una entidad bancaria de la ciudad le facilitara al Obispado dos millones y medio de pesetas para sacar finalmente a la luz a Radio Popular.

Sin duda alguna la historia de Radio Popular es la historia de Juan Soler, profesional brillante, villarrealense de pro, amante de su familia, que no sé si superó el tremendo golpe de la muerte de una hija, pero que sabe que cuenta siempre con el afecto de quienes le hemos conocido. Al cabo de los años su empresa le nombró para dirigir algunas emisoras de esta Cadena del circuito valenciano, sustituyendo al bueno de José Mª Cruz Román, recientemente fallecido, y de Mallorca, para volver tras su jubilación a su tierra, a su casa, y a su emisora.

Junto a Juan Soler –con cuya amistad me he honrado a lo largo de los años y al que felicito por esta efemérides a la que tanto ha contribuido–, y bajo su dirección, la emisora ha contado con profesionales excelentes en diversos sectores de la misma. Entre ellos recuerdo a Vicente Meneu, Pepe Mínguez, Xavier Manzanet, Flora Trasobares, Manolo Molina, Catalán Minguez, Pilar Gregorio, Eduardo Más, etc. Hoy, junto al actual director Josep Lázaro, hay que citar al espléndido profesional que es Raúl Puchol, al que comenzamos conociendo como técnico de sonido, y a otros jóvenes profesionales que luchan día a día por mantener el prestigio de la emisora.

Reciban todos ellos un fuerte abrazo de otro profesional ,que supo distinguir siempre entre la competencia empresarial e informativa, de la relación humana entre los profesionales. Felices Bodas de oro.