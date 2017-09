Castelló aumenta su seguridad con más obstáculos en más calles y puntos estratégicos

La ciudad de Castellón aumentará su seguridad con más obstáculos en más calles y puntos estratégicos para actuar de "cortafuegos", según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha presidido esta mañana la Junta de Seguridad de la ciudad de Castellón a la que ha asistido la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y los representantes de todos los cuerpos policiales para abordar el Nivel 4 reforzado de Alerta Antiterrorista tras los atentados en Cataluña.

Tras la reunión, Moragues ha explicado que, al igual que el resto de capitales de provincia, Castellón ha actualizado su Plan de Seguridad con un nuevo mapa donde se han fijado las zonas sensibles. "Castellón está aumentando su seguridad con más obstáculos en más calles y puntos estratégicos", ha explicado el delegado.

En el mapa de seguridad se han dibujado los lugares de mayor afluencia turística, así como zonas emblemáticas, lugares de concentraciones o celebraciones, y calles estratégicas donde se ha recomendado una serie de medidas de seguridad subjetivas para impedir el acceso de vehículos.

"La colocación de bolardos de seguridad, que permitan el acceso de los servicios de emergencia, el empleo de maceteros y jardineras de gran tamaño o la colocación de vehículos policiales cruzados son algunas de las medidas que se van a llevar a cabo", ha indicado Moragues, quien ha añadido que el objetivo es impedir el acceso de vehículos y, en caso de que accedan, que se encuentren con estos elementos "que actúan de cortafuegos, ya que se impide que avancen más".

FORMACIÓN

Asimismo, el delegado ha recordado que la Policía Nacional, CNI y los responsables de la lucha antiterrorista organizarán a través de Delegación de Gobierno jornadas informativas y de formación antiterrorista para Policías Locales con el objetivo de maximizar la coordinación.

Moragues ha insistido en enviar un mensaje de "tranquilidad", ya que "a pesar de que el riesgo cero no existe, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están volcando en garantizar nuestra seguridad, y nuestro día a día". Asimismo, ha subrayado que "no hay ningún indicio concreto que apunte a la ciudad de Castellón pero, no obstante, necesitamos trabajar en la prevención, en la planificación y en la debida coordinación, teniendo muy claro que para luchar contra el terrorismo hay dos claves: unidad y colaboración y coordinación".

El delegado de Gobierno también ha agredido a los cuerpos policiales su "excelente" trabajo y eficacia, ya que la provincia de Castellón encabeza el descenso de la criminalidad en la Comunitat Valenciana y la capital de la Plana baja 4,4 puntos más que la media provincial. Si el descenso de infracciones penales en la Comunitat Valenciana es de -2,9 por ciento, en la provincia de Castellón es de -9,1 por ciento y la capital La Plana del -13,4 por ciento.

La provincia de Castellón se sitúa por primera vez en toda la serie histórica por debajo de la cifra de 40 delitos por cada mil habitantes, concretamente en 39,5 delitos, lo que significa que en una década Castellón ha reducido la tasa de 50,1 a 39,5, un descenso de más de 10 puntos.

La ciudad de Castellón se sitúa por primera vez en toda la serie histórica por debajo de la cifra de 30 delitos por cada mil habitantes, concretamente en 27,8 delitos, lo que significa que en una década Castellón ha reducido la tasa de 49,8 a 27,8, un descenso de 22 puntos.

DELITOS EN LA COMUNITAT

La Comunitat Valenciana registró 45,8 delitos por cada mil habitantes durante el segundo trimestre de 2017, lo que sitúa la tasa de criminalidad en esta autonomía en la más baja de la última década. La criminalidad, por tanto, ha descendido en las tres provincias, especialmente en la de Castellón, donde la tasa ha descendido hasta los 39,5 delitos por cada mil habitantes, seguida por la de València -44,7- y la de Alicante -49,1-.

Preguntado por qué el parque litoral de Castellón no cuenta con ninguna barrera física a diferencia de Valencia o Alicante, Moragues ha apuntado que cuando se habla de qué zonas son las sensibles y de qué elementos de protección se van a adoptar debe de haber "confidencialidad y carácter reservado", pues "estaríamos dando información a cualquier personas que quisiera realizar alguna actuación". "Por eso debemos ser muy cautos y prudentes y no desvelar esa información porque iría en contra de la propia seguridad", ha añadido.

Por otra parte, respecto a las reclamaciones de más medios por parte de las fuerzas de seguridad en la provincia de Castellón, el delegado del Gobierno ha recordado la Oferta Pública de Empleo sacada por el Ministerio del Interior, "por lo que la previsión es que próximamente haya un refuerzo de efectivos importante", así como que en la provincia los dispositivos de todos los festivales han tenido un refuerzo "considerable" de la Guardia Civil.