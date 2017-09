Escribá: «No vamos a sacar pecho tras tres victorias, pero la gente debe tener paciencia»

Respira el Villarreal, después de conseguir su tercer victoria consecutiva, la segunda seguida en Liga. El técnico del equipo amarillo, Fran Escribá, tras el triunfo por 0-3 ante el Alavés comentaba que «hicimos un partido muy completo. Estamos todos muy contentos. El equipo ha estado intenso durante todo el partido, incluso cuando íbamos 0-3 en el marcador. Lo hicimos bien, con criterio, pausa e intensidad».

Esta racha, en opinión de Escribá, sirve para reforzar la confianza del grupo. El preparador quiso señalar, tras la victoria, que «queremos que la afición esté orgullosa del equipo, que estoy seguro que lo están. No vamos a sacar pecho tras tres victorias, pero la gente tiene que tener paciencia. Cuando sigamos recuperando jugadores seguiremos aumentando el nivel. Aún nos faltan jugadores importantes, como Bruno».

Además, resaltó Escribá que «somos un colectivo muy fuerte. Siempre destaco a jugadores que en teoría tienen un papel secundario. En esta ocasión ha sido Rukavina el que ha demostrado un papel extraordinario. Las sensaciones colectivas son buenas».

También señaló Escribá que la victoria llega gracias al «mérito» de sus jugadores, más que por «demérito del rival». Además, reconoció que, en el descanso, le comentó a sus jugadores que estaban haciendo «lo mejor de la temporada», por lo que afirmó que tenían que «seguir así». «En la segunda parte entramos bien y a partir de marcar dos goles más sufrimos realmente», apuntó.

Sobre el rival, un Alavés que es colista tras cuatro derrotas en cuatro jornadas, Escribá afirmó que tiene «buen equipo» y ha asegurado que está «llamado a tener una permanencia cómoda». «Cuando enlazas malos resultados, como nos ha pasado a nosotros, se generan dudas, hay nerviosismo y, a veces, ese nerviosismo se traduce a los jugadores», añadió el preparador.

Preguntado por la comodidad que ha tenido el equipo durante el partido, el preparador amarillo señaló que incluso al final estaba de pie «con tensión» y valoró que «desde el minuto uno» jugaron «bien" y fueron "intensos».



«Ésta es la línea a seguir»

También habló tras el duelo Samu Castillejo, uno de los destacados del Villarreal. El extremo, en los micrófonos de Bein Sports, señaló que «lo importante es ganar, y más fuera de casa. Estamos recuperando las buenas sensaciones, y prolongamos las que hemos tenido durante la semana».

El andaluz se lamentó porque «no he metido las que he tenido, pero a nivel personal me he encontrado muy bien». Además, señló que venimos recuperando jugadores importantes que estaban lesionados, y ahora la calidad de la plantilla se nota». En el apartado individual, añadió que «me he encontrado muy a gusto en el campo. Es la línea a seguir. Quiero mejorar y ayudar al equipo».