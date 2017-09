Present i futur de la nostra terra

Ja han passat uns dies i encara em resulta difícil explicar amb paraules allò que vaig sentir al ser convidada per la Universitat de València a l'acte de graduació de la Facultat d'Economia i poder dirigir unes paraules als joves economistes que tenen el futur de la nostra terra, que ja és present, en les seues mans. En el meu discurs no vaig voler ser políticament correcta ni vaig dir simplement el que, pot ser, s'espera en un acte d'este tipus. Però tampoc és habitual que una jove de 26 anys siga alcaldessa de la seua ciutat, la Vall d'Uixó, la tercera de la província de Castelló.

Per això vig recordar que feia sols quatre anys era jo la que estava allí sentada. A eixos joves que ara han tancat una de les millors etapes de la seua vida, els vaig dir que ara comença una nova que no serà senzilla, perquè tot haver-se format en una de les millors universitats del país molts d'ells i elles sofriran les conseqüències d'un sistema que no hem triat: on ens donen a triar entre dos alternatives: treballs precaris ací o eixir del país a buscar oportunitats lluny de la família i els amics.

No obstant, hi ha esperança i el treball i la constància donen els seus fruits. I vaig utilitzar el meu exemple personal, perquè ho tenia tot en contra al ser dona, jove i vindre d'una família humil, treballadora i allunyada dels líders polítics i econòmics. Tot i això vaig aconseguir fa dos anys ser l'alcaldessa de la Vall d'Uixó. I ho vaig aconseguir gràcies a l'educació pública, que ens dóna les mateixes oportunitats a totes i tots i fa que els fills de famílies humils ens sentem al costat dels fills dels grans empresaris i grans líders i obtenim el mateix títol universitari.

Va ser un orgull tornar a la Universitat de València i estar amb les professionals que donaran un valor afegit a l'economia de la nostra terra, al capdavant d'empreses o institucions, i podran transformar la societat i el món en el quals vivim en la societat i el món en els quals volem viure, on l'economia estiga al servei de les persones i no les persones al servei de l'economia, on la igualtat salarial entre homes i dones siga una realitat i on les dones no tingam que renunciar a la nostra vida professional per la personal (i a l'inrevés).

Gràcies a la formació que vaig rebre a la Facultat d'Economia ara puc posar en pràctica estes qüestions des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, com demostren alguns exemples pràctics: hem augmentat les beques educatives i la inversió en manteniment de col·legis públics, hem augmentat la partida d'ajudes socials directes a les famílies per a situacions d'emergència davant talls de subministres bàsics com la llum o l'aigua, hem apostat per la creació d'ocupació i pel turisme i hem aprovat un pla d'igualtat amb 41 mesures concretes sobre conciliació laboral, accés a l'ocupació, retribucions, prevenció de l'assetjament sexual o llenguatge no sexista. I anem a seguir així, millorant i fent avançar la ciutat.