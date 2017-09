Los niños de 3 años del Sanchis Yago dejan las aulas vacías para exigir las clases de inglés

Los padres y madres de los alumnos de 3 años (P3) del colegio Sanchis Yago de Castelló dejaron ayer las aulas vacías. De momento se ha limitado a un único día, pero no descartan nuevas acciones similares en el futuro si esta semana no se clara qué pasa con las horas de inglés comprometidas, y ahora olvidadas, por la conselleria que dirige Vicent Marzà, en este centro de la capital de la Plana. La presidenta de la Ampa, Ivanna Villarroya, explicó ayer que se decidió no llevar a sus hijos a clase ayer lunes en protesta por el «incumplimiento» de lo firmado en el momento de la matriculación de sus hijos y por la reducción de horas de inglés, como consecuencia del decreto ley plurilingüe.

Esta «huelga de aulas vacías» es una más de las protestas que la Ampa tiene previsto realizar en las próximas semanas, aunque como explica la propia Villarroya «estamos en la mejor disposición para negociar una solución y que los niños y niñas de P3 cuenten con un proyecto educativo «acorde con el del resto de cursos del colegio, los cuales son impartidos en un 80 por ciento de las horas lectivas en inglés».

El Sanchis Yago es uno de los seis centros de la Comunitat Valenciana que estrenaron el anterior plan experimental plurilingüe del Consell del PP, lo que suponía dar más clases en inglés respecto al resto de centros públicos. La actual conselleria mantuvo este sistema, pero la última orden judicial que paraliza el plan trilíngüe de Marzà ha dejado sin efecto su modelo de aprendizaje en inglés pactado con el Consell y el último decreto de urgencia transitorio lo ha eludido, con lo que los alumnos de 3 años tendrán dos horas de inglés a la semana frente a las 8 comprometidas.

Desde la Ampa señalan que esto provocará que los niños y niñas de 3 años del Sanchis Yago vayan a trabajar ahora con un modelo diferente al del resto de cursos, «lo que puede afectar al rendimiento académico y al bienestar de las familias y alumnos». Ivanna Villarroya asegura que «la dirección del centro era conocedora de que no iban a ir los alumnos y alumnas de 3 años y lo entienden porque, de momento, solo es un día. Todos vamos de la mano porque entienden el malestar de las familias y nos apoyan ya que se han incumplido las promesas».

Reunión con Jaume Fullana

La semana pasada debían reunirse con el director territorial de la conselleria, pero será finalmente los próximos días cuando, si no hay cambios de última hora, mantengan un encuentro con el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, «con el que esperamos mantener un diálogo fluido para intentar acercar posturas y conseguir esas ocho horas a la semana prometidas frente a las dos que nos dan ahora».

La presidenta de la Ampa insiste en que «hay opciones para que cumplan las condiciones pactadas, que era el recibir el 80 por ciento de las clases en inglés, y confiamos en que el director general aporte una solución que pensamos es factible».

Añade en este sentido que «no estamos pidiendo ilegalidades, creemos que se puede aprobar un anexo que contemple que estos seis centros de los que hablamos puedan seguir con el plan experimental der la enseñanza plurilingüe». Villarroya destaca que «el Sanchis Yago ha demostrado que está capacitado para seguir aplicándolo. Además, recuerda que «muchas familias matricularon a sus hijos y hijas pensando en un modelo que ahora no se va a cumplir», advirtiendo por ello «si vemos un compromiso claro del director general, las protestas seguirán».