Con la aparición de los departamentos de prensa per tot arreu, los periodistas hemos recibido a martillazos una cuña de la peor madera, la nuestra, porque compañeros son aquellos que nos censuran, mercadean con la publicidad oficial y, lo que es peor, pretenden dictarnos las noticias. Claro está, frente al pecado de la haraganería que nos provoca su servicio, queda la rebelión. Y no es que me moleste la convocatoria de un balance de estos cien días que se anuncia para mañana, si no que la adivino huera de contenidos.

Para evitar un olvido insultante en la exposición de quienes se presentaban como garantes de la transparencia, y como quiera que ya avancé mis intenciones en mi última perorata, les recordaré a Bruixola, Montesinos y cía que cien días después de entrar en el club todavía no han hecho públicas las condiciones del acuerdo para la salida de David Cruz. Se podrá argüir aquello tan manido como insulso de la privacidad del mismo, mas no tanto si luego se corre a pedir auxilio del erario público o se apela al orgullo –y la cartera– de la afición. Pero sobre todo si se trata de esconder que tan perverso personaje vive tan ricamente, dicen, a razón de 3.000 euros mensuales, y mantiene la titularidad de las acciones con la única amenaza de la demanda que le presentó por impago Osuna, quien a su vez subrogó sus derechos al grupo americano que optó en junio a la compra del club.

Ítem más, tres meses y pico después aún no se conocen los detalles de la auditoría que se ha encargado y que, según los primeros apuntes, habría engordado el déficit con el que se afrontó el concurso de acreedores. Oséase, que vendría a demostrar que la gestión de Cruz también está bajo sospecha dados los ingentes ingresos dilapidados para acabar con otro millón a rastras. Y, por redondear este capítulo, ya va siendo hora de que se manifiesten las intenciones de los nuevos administradores sobre la demanda abierta contra Castellnou y la posibilidad de ampliarla.

Tampoco estará de más conocer el pacto que se ha llegado con Hacienda y la Seguridad Social, deudas heredadas, pero no por ello libres de compromiso, y que lastran no ya la gestión, si no la supervivencia misma de la SAD.

Como todos estos mandamientos se resumen en uno: defenderás al CD Castellón sobre todas las cosas, tras despejar dichas dudas nada mejor que plantear soluciones, que es a lo que dicen haber venido, y para ello no existe otra que una reducción de capital a cero que borre de una vez por todas a cuantos vividores nos han expoliado y, sin solución de continuidad, convocar la ampliación de capital que libere el concurso de acreedores, opción que por cierto se supone les obliga a mojarse de verdad con una importante cantidad de dinero y no como hasta hoy.

Pero como no sólo de pan vive el hombre, y como ya le recordé en cierta ocasión al propio Bruixola, el riesgo de haber despertado la ilusión de diez mil personas es que ya sabemos también el número de espectadores que le van a exigir el ascenso. No es que me preocupe la situación deportiva, al menos frente a la mercantil, pero a nadie escapa que los marcadores les hubieran permitido maquillar esos incumplimientos en el balance.

También les hubiera ayudado mayor coherencia en el entrenador, capaz de decir un día que no se ha perdido por hacer rotaciones y la misma semana culpar a los cambios forzados de no haber ganado. La verdad, no veo la diferencia, cuando hoy no cabe peor lesión que la mental de no reconocer y rectificar errores.

Si todas estas expectativas se cumplen, bienvenido sea el balance de hoy, la horterada de rebautizarnos centuriones o redibujar la camiseta. Si no es así, más vale no habernos convocado y así evitaríamos la sensación de que sólo nos llaman para que saquemos el abono.