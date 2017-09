Costas retoma la regeneración de la costa de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora confirmó ayer el inicio de los trabajos vinculados al proyecto de regeneración de la costa, marcado por el alzamiento topográfico que ayer realizó la empresa concesionaria en la playa del municipio. El objetivo de las mediciones es evaluar la situación de las gravas depositadas en el litoral y si, durante el parón estival, se han producido pérdidas de áridos. Los trabajos se interrumpieron para respetar el descanso vecinal.

Así pues, el Servicio Provincial de Costas ha retomado los trabajos pendiente de recibir el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para la extracción de gravas. No obstante, la delegación castellonense ya tiene alternativa en caso de que dicha autorización no llegue o no lo haga a tiempo y obtendrá los áridos de otras canteras.

Tal como han confirmado en conversaciones con la concejala de Playas, Amaya Gómez, Costas mantiene la fecha de finalización de las obras en octubre, una fecha en la que «ya podremos comprobar si las protecciones creadas son realmente efectivas ante los temporales y permiten que el litoral de Almassora se regenere de manera natural».

Asimismo, sigue vigente el permiso obtenido por la concesionaria por parte del ayuntamiento para el paso de vehículos pesados vinculados a estas obras. La administración municipal conserva el aval de 30.000 euros aportado por la firma responsable del proyecto, que deberá extender la garantía de reparación de posibles daños ocasionados en el firme por la circulación de camiones hasta 12 meses después de la finalización de los trabajos.