El Trovam! llega a su quinta edición con la programación de más de 50 artistas en Castelló

La quinta edición de la Feria Valenciana de la Música, Trovam! – Pro Weekend presenta su programación artística. Una cincuentena de artistas tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos musicales al público y a los profesionales asistentes. El certamen se celebrará entre los días 9 y 12 de noviembre en varios espacios de la ciudad de Castelló

L´Auditori volverá a ser el epicentro de las actividades de la feria. El espacio de la Sala Sinfónica acogerá el concierto inaugural del Trovam! – Pro Weekend el jueves, 9 de noviembre, con la presencia de Maria del Mar Bonet, quien actualmente celebra 50 años sobre los escenarios. Por su parte, Els Amics de Les Arts subirán a las tablas de la Magic Box el viernes, día 10, para mostrar las composiciones de su trabajo más reciente, Un estrany poder (Sony Music). Y el cantante uruguayo Jorge Drexler actuará en la Sala Sinfónica el 11 de noviembre para presentar el disco Salvavidas de hielo (Warner Music). Estos son los cabezas de cartel de una feria que contará con medio centenar de artistas.

La Sala de Cámara y el Foyer del Auditorio también se abrirán al público para que los intérpretes ofrezcan su arte. Así, solistas y bandas valencianas como Sergi Contrí, Sacromonte, Jazzmatiks, Dani Flors y Musicants protagonizarán la primera jornada del Trovam! Ese mismo día también tendrá sabor gallego gracias a las voces de Guadi Galego y SES.

La feria reanudará las actividades el viernes 10 con las propuestas de Verdcel, Badlands y BRON. Además, se pondrá de largo el espectáculo para público infantil Marcel canta Al Tall. La música no dejará de sonar en todo el día gracias al Festival Auditori Obert! durante el cual se presentará el Benicàssim Pop y donde se sucederán los directos de Las Víctimas Civiles, Alberto Montero, Nadia Sheikh, Marcel Cranc, Sokolov, PAVVLA, deBigote, Enric Montefusco, The Two, Soledad Vélez (en la foto), Marion Harper, Anímic, Niña Coyote eta Chico Tornado, Mueveloreina y Els Amics de les Arts.

El sábado, 11 de noviembre, el Auditorio será testimonio de las actuaciones de Psychdrome, Solo Astra, Wild Ripple, Screams on Sunday, Texxcoco, Santero y Los Muchachos, Ombra, MOW, Arte Pop, Gatomidi, Rufus T. Firefly, L´Emperador, The Niftys y Skizophonic. Además, ese mismo día la actividad musical se trasladará a las calles y plazas de la ciudad de Castelló.