Dalmau: «El gol siempre es fruto del trabajo colectivo»

Costó, pero llegó su primer gol. Adrián Dalmau es un futbolista que siempre ha estado casado con el gol y lo sigue estando. El domingo, en El Collao, firmó su primer tanto como futbolista del Villarreal B. Lo perseguía hace tiempo, pero se le estaba negando. Se mostró «muy contento» por esa diana' a la vez que puntualizó que «el gol siempre es fruto del trabajo colectivo». Ese tanto sirvió para adelantarse 0-1, aunque en la segunda parte el Alcoyano igualó.

El empate permitió al equipo de Javi Calleja seguir invicto esta temporada tras disputarse la quinta jornada. Una lástima no ganar allí, pero la expulsión de Dani Raba pasó factura en el segundo tiempo. «De haber estado once contra once nos hubiésemos llevado los tres puntos, pero la inferioridad se fue notando con el paso de los minutos», apuntó Dalmau. El Alcoyano puso las tablas en el minuto 67.

Y el atacante del Villarreal B quiso destacar que, pese a la juventud, el equipo se mantiene muy entero en los partidos y ante rivales de diferente potencial. «Somos un equipo joven, pero con futbolistas que acumulan muchos partidos de experiencia en Segunda División B. Así lo hemos demostrado en lo que va de temporada», explicó.

Adrián Dalmau finalizó diciendo que «lo que refleja en estos momentos la tabla clasificatoria (el filial sigue tercero en ella) no es por casualidad. Nadie nos ha regalado nada. Tenemos que seguir peleando para permanecer ahí arriba el mayor tiempo posible. Queremos seguir ahí».

El Villarreal B jugará este domingo a las 12.00 horas contra el Cornellà en el Mini Estadi, donde intentará reencontrarse con la victoria después de dos empates.