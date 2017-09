Fran Escribá alerta del «contragolpe» del Espanyol

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, afirmó que el Espanyol, rival al que recibe hoy en el Estadio de la Cerámica, es un equipo «peligroso con espacios» y que sabe aprovechar al máximo las pérdidas de balón del rival. Así lo indicó en la rueda de prensa previa a este partido, en la que reconoció que puede haber alguna rotación, aunque con los cuatro días de descanso tras el partido de Vitoria, podría disponer, si quisiera, del mismo equipo inicial, ya que ratificó que el meta Mariano Barbosa está para jugar.

También señaló que si hay cambios, estos se producirán con la mente puesta exclusivamente en el Espanyol, ya que no va a hacer la alineación pendiente del Getafe o el Maccabi, sus próximos rivales. «Este es un partido que puede engancharnos a la zona alta de la tabla si conseguimos ganar, pero enfrente habrá un equipo construido para pelear por lo mismo que nosotros», señaló el entrenador del Villarreal.

Insistió Escribá en que va a ser fundamental no tener pérdidas por dentro, ya que ellos «son un equipo que se ordena, se repliega muy bien y peligrosísimo al contragolpe». «Si no estamos bien en esa faceta tendremos problemas, es un equipo que juega bien a la contra, que corre bien y que sabemos que no podemos perder el balón en zonas de riesgo. Habrá que tener paciencia en no equivocarnos en zona de inicio y de creación. Si lo hacemos vamos a sufrir», dijo.



Elogios de Sánchez Flores

Respecto al Villarreal, Quique mantuvo que el club amarillo y el Espanyol «tienen objetivos diferentes en el global de la Liga». «Es un equipo de Champions. Excepto en los dos últimos años lo recuerdo siempre disputando la fase previa y con jugadores de nivel europeo», apuntó.