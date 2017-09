Con ganas de seguir creciendo

Las tres victorias consecutivas que acumula el Villarreal CF en sus tres últimos encuentros oficiales -dos de Liga y uno de Liga Europa- han llevado a la plantilla a un estado de ánimo optimista y positivo que quieren prolongar con un nuevo triunfo esta tarde en el Estadio de Cerámica contra el RCD Espanyol.

La línea ascendente del equipo, unida a una mejora significativa en el juego y los tres resultados favorables, llevan al submarino a afrontar el encuentro contra el cuadro catalán con más ánimos que nunca.

Así, para prolongar este estado de felicidad que reina en el vestuario del equipo de la Plana Baixa, Fran Escribá parece estar dispuesto a mantener el once con el que se venció el domingo al Alavés y no tocar lo que ha quedado demostrado que funciona. En este sentido, el entrenador valenciano podrá mantener a los mismo once futbolistas que jugaron de inicio en Mendizorroza después de que se haya confirmado que Mariano Barbosa está en condiciones de jugar pese al susto que dio durante el encuentro ante el Alavés, en el que recibió un golpe en la cabeza que le llevó a estar en observación 48 horas. Junto al portero argentino, también repetirán en la convocatoria del Villarreal Denis Cheryshev, Mario Gaspar y Roberto Soriano, lesionados hasta hace una semana y a los que el preparador valenciano quiere ir dando minutos de competición.

Los que una jornada más verán el encuentro desde la grada al estar lesionados de larga duración son Sergio Asenjo, Andrés Fernández, Bruno Soriano y Adrián Marín.

El desgaste físico de la plantilla al tener que jugar tantos encuentros seguidos en pocos días será uno de los enemigos de los villarrealenses, el mismo que el del Espanyol, que llega a Vila-real con las bajas del medio Esteban Granero, el defensa Marc Navarro, el central Óscar Duarte y el capitán Javi López. Por el contrario, sí han entrado en la lista de Quique Sánchez Flores el lateral izquierdo Dídac Vilà, central Sergio Sánchez y el centrocampista Óscar Melendo.

El conjunto catalán afronta este duelo después de sumar su primera victoria la pasada jornada contra el Celta (2-1), donde se vio a un equipo fluido y sólido.