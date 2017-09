algo huele a podrido en el consorcio de residuos

estamos en una legislatura dura y difícil, donde muchos compañeros que han accedido al gobierno se quejan de estar más tiempo desliando entuertos heredados de las anteriores corporaciones que lanzando sus propuestas de gestión. Estos problemas no sólo los arrastramos en los propios ayuntamientos sino también en las entidades supra municipales de las que formamos parte.

En el caso de Nules y La Vilavella nos encontramos con una EDAR de control de vertidos endeudada, sin presupuesto y sin ninguna gestión para el control del servicio. Hemos sido los nuevos gestores quienes liquidemos la deuda, renegociemos los contratos para conseguir rebajar el coste del servicio y plantar una gestión de la entidad equilibrada económicamente.

Pero cuando cierras un frente parece abrirse otro y ahora les toca el turno al consorcio de residuos. Con el 2015 prácticamente cerrado los Ayuntamientos nos sentamos a la mesa de dicha entidad para programar el 2016 con la nueva presidencia. La primera foto del consorcio no fue la esperada, es más a Nules en concreto la gestión de los anteriores presidentes (entre ellos el ex Alcalde de Nules, Mario García) podría llevar a la empresa gestora de los ecoparques a reclamarnos más de medio millón de euros al Ayuntamiento de Nules. Pero no solo eso sino que para poder hacer frente al coste del servicio se subió el precio de la tasa de basuras aún con los Ayuntamiento en contra.

En este 2017 en el consorcio siguen apareciendo cadáveres que el PP escondía en los armarios. En los años de gestión hasta 2015 el consorcio arrastra una deuda superior a dos millones de euros. Deuda que debe pagarse antes de acabar la concesión dentro de 14 años. A los municipios que tenemos ecoparque para el uso de todos los municipios vecinos por fin se nos reconoce un canon de mantenimiento, aunque nada puede hacerse contra una sentencia judicial que deja una deuda pendiente de más de media millón de euros. Y los municipios han de empezar a amortizar la inversión en la gestión de la recogida selectiva de orgánica dentro del consorcio.

Frente a este panorama resultado de la dejadez del PP al frente del consorcio de residuos hoy la Diputación envía a la mesa para buscar soluciones al Diputado de Sostenibilidad, ex Alcade de Nules y ex presidente del Consorcio de Residuos el señor Mario García. Entra, sonríe, propone que la gestión debe pagarse a la empresa y acto seguido se abstiene mientras se erige defensor del ciudadano (ciudadano al cual le dejó una deuda a pagar). A coro los Alcaldes del PP salen en defensa de la desmesurada subida de tasas pactada en el Consorcio y anuncian su abstención o voto en contra. ¿Entonces? ¿Cómo solucionamos este problema?

Los que con su gestión crearon un problema económico en el consorcio con impagos a la empresa hoy quieren pagar pero no proponen la medida. Los que deben gestionar deciden no seguir escondiendo el cadáver de la gestión heredada y deciden que hay que solucionarlo porque esto empieza a oler. Todos asumen que hay que pagar lo que se debe pero nadie quiere poner el cascabel al gato?y mientras el contribuyente ve que la subida de tasas planea sobre su maltrecha economía.

Redistribuir cargas, asumir los ayuntamientos la deuda de nuestros vecinos y sobretodo señalar a los culpables que no son otros que quienes enterraron la deuda bajo una gestión poco sincera y clara. Para el gobierno de Nules no vemos mejor opción.