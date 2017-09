Montesinos anuncia la ampliación de capital sin especificar cuánto invertirá su grupo

Se trataba de un ejercicio de transparencia para hacer balance de los cien primeros días de los nuevos gestores al frente del CD Castellón, pero lo que más claro quedó en la conferencia de Vicente Montesinos en la Universitat Jaume I es que se convocará la esperada Junta General de Accionistas a mediados de octubre y que, a partir de ese momento, ya se irán resolviendo otros temas que competen al club, como por ejemplo, la ampliación de capital. Sin dar datos concretos de cuánto dinero hará falta para reflotar la entidad por «ser lo más rigurosos posibles», el presidente también dejó claro que en estos algo más tres meses que llevan gestionando el Castellón las instituciones les han dado la espalda.

Montesinos basó su discurso en cuatro ejes –personas, plan económico, instituciones y plano deportivo– y fue desgranando los pasos que han ido dando. En algunos momentos recibiendo el esperado aplauso de la treintena de aficionados que se dieron cita en el salón de actos y, en otros, con una actitud algo más molesta por las preguntas recibidas.



Junta General. La auditoría externa y un informe en condiciones para poder convocar la Junta General de Accionistas están a punto de cerrarse y esta se convocará a mediados de octubre. «Este informe nos permitirá conocer y ver de cuánto ha de ser la ampliación de capital que necesitamos. Con gestión y esa aportación económica este club conseguirá su objetivo», dijo. Y, en esa ampliación de capital, Montesinos dejó claro que «el que aporte el capital será el titular de las acciones», contestando así a una de las dudas que permanecen en el entorno de por qué David Cruz sigue ahí. «No se puede comprar lo que no se sabe de quién es», añadió.



Hacienda y Seguridad Social. La importante deuda económica que el Castellón arrastra es por sus cantidades pendientes con Hacienda y la Seguridad Social. Con este último, en estos cien días de mandato, los directivos albinegros han llegado a un acuerdo: «Les hemos hecho ver que el club es viable y que vamos a generar ingresos suficientes para cumplir», dijo al respecto. Pero una de las asignaturas pendientes es el acuerdo con Hacienda. «Hay un incumplimiento del anterior convenio singular que impide un nuevo aplazamiento, pero estamos negociando. Nos han dicho que nos apretarán pero no nos van a estrangular si demostramos viabilidad», indicó al respecto.



Instituciones. «Ni diputación ni Ayuntamiento de Castelló respaldan este club». Así de claro se mostró Montesinos para hablar de la falta de apoyos que se han encontrado por parte de las instituciones: «Más allá de la buena voluntad, no hay ningún acuerdo firme con ellos. No lo hemos conseguido, pero creemos que sí lo vamos a conseguir. Vamos a intentar generar confianza para que firmemente apoyen nuestro proyecto y el club». De ayuntamiento y diputación, no, pero al parecer sí del Patronat d'Esports cuyo principal representante, el concejal de Deportes, Enric Porcar, se encontraba entre los presentes.

No achacó Montesinos esa falta de confianza al hecho de no haber aportado la documentación que desde el ayuntamiento se les ha solicitado en numerosas ocasiones. «Los acuerdos tienen cláusulas de confidencialidad y nosotros no somos una excepción, pero eso no quiere decir que haya algo oculto», sentenció.



Estadio Castalia. La falta de un acuerdo con el consistorio castellonense provoca que el convenio por la cesión de Castalia siga sin cerrarse. Montesinos hizo hincapié en que «hay que renovar el acuerdo» e insistió en lo deteriorado que se encuentra el feudo de la Avenida Benicàssim y que podría provocar algún accidente.

El presidente de la entidad de la capital de la Plana aprovechó para recordar que se había hecho «un lavado de cara» pero que faltaban «adecuaciones de calado». De momento, se ha limpiado el campo, se han arreglado algunos desperfectos y se ha hecho «un gran esfuerzo económico» para que el césped esté en perfecto estado para la práctica del fútbol.



Cano Coloma. Es, a día de hoy, el secretario del actual consejo y, tal y como desveló Montesinos, fue gracias a él por el que se llegó a un acuerdo con Cruz para hacerse con la gestión del Castellón. «Era un interlocutor válido para llevar a cabo la negociación con Cruz y se nos pidió que estuviera en el Consejo. Conoce la situación de todos los procedimientos judiciales y nos está ayudando en esa faceta, pero no tiene despacho en el club», justificó el presidente de la entidad albinegra.



Ciudad deportiva. Aprovechando su discurso sobre la UJI, Montesinos avanzó que quieren «indagar» en la ruptura con FACSA –propietaria de la ciudad deportiva– para intentar reconducir la situación. En esta misma línea aseguró que «tenemos el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, pero las grandes empresas –salvo alguna excepción– no están», en clara referencia a FACSA y otras tantas que no se han querido adherir al proyecto. «Para poder utilizar su ciudad deportiva le hemos ofrecido el mismo dinero o similar al que estaba dispuesto a firmar con David Cruz. Él no cumplió y nosotros que le aseguramos que sí cumpliríamos, no hemos llegado a ningún acuerdo con él», desveló.



Fundación. Para gestionar el fútbol base, el club está inmerso en la creación de la Fundación ya que considera la cantera «la piedra angular» de su proyecto. Recordó que será una fundación sin ánimo de lucro y dejó claro que «ni un euro del dinero de los niños irá al bolsillo de nadie». Está pendiente de entrar en el registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y, de momento, cuenta con los mismos patronos que la constituyeron. Al no disponer de una instalación para entrenar, el Castellón podría negociar con la UJI la posibilidad de que el fútbol base utilice sus instalaciones ahora que han firmado un acuerdo de colaboración.



Personal del club. La prioridad del grupo de Montesinos cuando accedió a la gestión de la entidad pasaba por poner al día muchas de las deudas generadas con jugadores, cuerpo técnico, empleados y fútbol base. «Había más de cien personas desatendidas y maltratadas, algunos incluso llevaban dos años sin cobrar, así que nos hemos reunido con cada uno de ellos, con algunos hemos llegado a acuerdos, con otros hemos cerrado aplazamientos, otros se han marchado y hemos introducido alguna otra figura como la del médico o el fisioterapeuta», explicó el presidente.