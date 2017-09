Onda guanya al Edicom de Galotxa

el primer equipo del club va derrotar al Torrent un el seu enfrontament del cap de semana passat. Gràcies als punts aconseguits en aquesta partida, que finalitzaba 70 per 50, els jugadors d'Onda mantenen la tercera posició, dos punts per darrere de Riba-roja i Llíria, que sumen un total de sis, i mantenen les opcions de clasificar-se per a les semifinals de Segona.