Pablo de Borriol debuta en el Professional Bankia

El trinquet de Borriana serà l'escenari on Pablo de Borriol debutarà en la XXXII edició del Individual Bankia d'Escala i Corda Professional – Trofeu President de la Generalitat Valenciana. El seu rival en la primera eliminatòria corresponent a la segona ronda de la fase prèvia, serà Santi de Silla. El duel que es disputarà a partir de les 18.30 hores es preveu molt igualat, ja que es tracten de dos jugadors d'un nivell parell i que voldran superar per primera vegada una eliminatòria en l'Individual Professional.

En les seues dos participacions en el mà a mà professional, Pablo ha quedat eliminat a les primeres de canvi. En l'edició de 2016, Pere Roc II el va eliminar en la primera fase al superar-lo pel resultat de 60 per 30, mentre que en l'edició de 2014 Francés el va superar pel resultat de 60 per 40. A pesar d'això, cal destacar que és un jugador que rendeix a una gran nivell en competicions Individuals com demostra el seu títol de campió del Individual Sub-23 d'Escala i Corda en 2013.

Per la seua part, Santi de Silla l'any 2015 va caure front a Monrabal 60 per 35, mentre que en 2013 el va superar Pere Roc II pel resultat de 60 per 30.