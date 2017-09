El ayuntamiento corrige a Montesinos sobre su falta de apoyo al Castellón

Una de las cuestiones en las que más incidió Vicente Montesinos durante con conferencia en la UJI para valorar sus primeros cien días al frente del Castellón fue la falta de apoyo por parte de las instituciones. «Ni diputación ni ayuntamientos nos apoyan, pero sí el Patronat d'Esports», dijo el dirigente albinegro. Pero, curiosamente, entre los invitados sí se encontraba el concejal de Deportes, Enric Porcar, máximo representante de dicha área en el consistorio y también del organismo deportivo municipal.

Esa contestación dio pie a que algunos pensaran en una «fricción» entre los grupos políticos que gobiernan en Castelló, algo que ayer la portavoz municipal, Verónica Ruiz, se encargó de negar. «Me parece un resbalón de Montesinos. Hay que tener en cuenta que el Patronat d'Esports es Ayuntamiento y todo nuestro apoyo siempre lo ha tenido, así lo puede decir (en referencia a Vicente Montesinos) y así lo dijo nombrando al Patronat», apuntó.

«No creo que quisiera decir que desde Compromís se apoya al Castellón y desde el PSPV, no. El apoyo lo tiene del gobierno e imagino que de toda la corporación.

No sé por qué lo dijo de esa manera (en alusión a las palabras de Montesinos). El Patronat d'Esports es Ayuntamiento de Castelló, no es una entidad diferente, y el apoyo lo tiene no solo del gobierno sino que supongo de toda la corporación», justificó.

De este modo, Verónica Ruiz quiso reconducir la situación y restar algo de importancia a las palabras de Montesinos en el acto del jueves celebrado en la UJI ante una treintena de aficionados albinegros, y trató de explicar que el club de la capital de la Plana sí cuenta con el apoyo del gobierno municipal, zanjando el tema al señalar que «nosotros lo que queremos es que el Castellón esté dónde le toca estar y no donde lo hemos visto».