Los dos equipos tienen cuatro bajas para el choque en Castalia

El técnico del Castellón confirmó ayer que para el partido de mañana contra el Villarreal C tendrá cuatro bajas confirmadas, todas por lesión. Las mismas tendrá el segundo filial para visitar Castalia, al margen de tres jugadores que son duda. En el conjunto capitalino el último en lesionarse fue el lateral Kike Ferreres, que con una rotura fibrilar de 32 milímetros estará de cuatro a cinco semanas sin jugar. A este nombre hay que unir los de Arturo, William y Abraham, que ya estaban descartados. En Villarreal C no podrá contar con los lesionados Pablo Álvarez, Chepe y Arnau Vega, junto al citado por el primer filial Diego Fuoli. Además, Pere Martí está pendiente de la recuperación de Dani Villanueva y Nikola Vujnovic.