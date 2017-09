Clara derrota del BM Castellón contra el Aula Valladolid

No pudo sumar nada positivo el BM Castellón en su duelo contra el Aula Valladolid, uno de los equipos más fuertes de la División de Honor. El conjunto de Vicente Sos no pudo inaugurar su casillero en casa ante las castellano-leonesas que, desde el arranque del enfrentamiento, se mostraron superiores y, durante el duelo, se dedicaron a gestionar una renta que, al final, se quedó en once tantos de distancia (20-31).

María Prieto, con cuatro tantos, y Teresa Álvarez se encargaron, en menos de cuatro minutos, de poner una ventaja de cinco tantos para las visitantes (0-5). Las castellonense supieron reaccionar, y pasado el minuto 10 lograron acortar las distancias a dos tantos (5-7). Pero las vallisoletanas, en cuanto se vieron acechadas por las locales, dieron un nuevo arreón en el marcador para incrementar su ventaja. Con el 6-11, superado el minuto 17 del duelo, retornaron los cinco tantos de distancia para las visitantes.

Pero el BM Castellón no daba la impresión de saber reaccionar. La distancia subió hasta los seis tantos con el 7-13, la mayor diferencia en el primer tiempo. Las de la Plana, aunque lograban recortar las distancias, en ningún momento estuvieron menos de cuatro goles por debajo de sus rivales. El duelo llegaba a su ecuador con 12-16 para Aula Valladolid.

Poco cambió el panorama en la reanudación. Aunque bajó la distancia en el arranque a tres (13-16), las visitantes demostraron su superioridad.

A partir del 16-20, las vallisoletanas comenzaron a agrandar la diferencia. Llegaron a contar con doce tantos de ventaja en dos ocasiones (17-29 y 18-30), pero al final las de Vicent Sos lograron reducir un tanto su diferencia. Al final, 20-31 en el marcador.