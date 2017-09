Escribá: «Los cuatro goles fueron errores nuestros de concentración»

A pesar del severo correctivo recibido por su equipo, el técnico del Villarreal, Fran Escribá, intentó mantener la calma a la hora de analizar la derrota de su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez. El preparador valenciano puso el énfasis en los errores a balón parado que condenaron al equipo en el segundo tiempo.

«Sucedió como en San Sebastián ante la Real Sociedad. Hemos recibido tres goles a balón parado, y otro más fue un error que entregamos nosotros. Es difícil sumar algo positivo entregando tanto al rival», comentó Escribá. «Me quedo con que los cuatro goles fueron errores de concentración po parte nuestra. Fueron goles a balón parado, de segunda jugada. Ahora hay que asumir los errores y pensar en el jueves», que es cuando el equipo amarillo juega en Europa League frente al Maccabi Tel Aviv.

El preparador del submarino también señaló que «el 2-0 en contra fue un palo muy gordo. Tal y como se permitió supuso un golpe muy duro para el equipo». «Eso nos afectó, pero este equipo tiene orgullo para levantarse», explicó Fran Escribá.

El entrenador del Villarreal reconoció que «estoy enfadado y disgustado por lo que ha pasado», y no supo encontrar una explicación a por qué el equipo bajó su intensidad tras los primeros 20 minutos de partido. «L0s primeros minutos nuestros fueron buenos, pero en los últimos de la primera mitad y los primeros de la segundo no sé qué sucedió. Lo entregamos todo. No había pasado nada para que pasara eso, pero bajamos la intensidad. Aprovechamos el cooling break (descanso para refrescarse) para decir que el equipo estaba bien y, en el descanso, intentamos recuperar lo que teníamos, pero no fue así».

Escribá también señaló que «cada uno puede hacer la lectura que quiera del partido, pero no estamos en una montaña rusa de sensaciones. Después de hacerlo bien en los últimos partidos y de una buena primera media hora, hemos bajado. Pero no voy a pensar que somos un desastre por nuestra segunda mitad».



«Ha sido para olvidar»

El medio del Villarreal, Samu Castillejo, comentó tras el duelo que «ha sido un partido para olvidar». «No nos pueden hacer tres goles a balón parado, más un equipo que vive de eso. Hay que defender bien. Es algo que venimos hablando desde hace tiempo», señaló el andaluz. Pero, a pesar del revés sufrido en Getafe, Castillejo señaló que «no hay que volver al inicio. Empezamos mal la temporada, pero tenemos equipo para estar arriba. Ahora lo que hay que hacer es trabajar para mejorar en lo que estamos fallando».