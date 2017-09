Vecinos de Blasco Ibáñez alertan de la presencia de ratas y mosquitos por la Piscina Provincial

La AAVV Bulevar Blasco Ibáñez alerta que la población de mosquitos y ratas se ha disparado en el barrio durante las últimas semanas a consecuencia del mal estado que presenta el vaso exterior de la Piscina Provincial, instalación que permanece cerrada desde el pasado 31 de julio. El aumento de insectos y roedores se ha constatado por las reiteradas quejas vecinales ante la asociación, que hoy mismo se trasladarán, mediante un escrito, tanto al Ayuntamiento de Castelló como a la diputación, propietaria del complejo deportivo.

El documento irá acompañado de imágenes tomadas por los residentes de los inmuebles anexos, como así explica el presidente de la AAVV, Ignacio Dorda, quien incluso advierte que el equipo de gobierno es conocedor de la problemática, «porque algunos de los vecinos que se han quejado nos han comentado que ya lo han denunciado ante el ayuntamiento».

La asociación muestra su preocupación por el repulsivo aspecto que presenta la piscina exterior, repleta de algas y que «se ha convertido en un foco de infecciones», precisa Dorda, que no entiende cómo el agua estancada «está cada vez peor y más verde», cuando el juez autorizó a la propia diputación a entrar en las instalaciones para realizar el mantenimiento.

Al respecto, la institución que preside Javier Moliner aseguró el 28 de agosto el inicio los trabajos de limpieza y acondicionamiento después de que, en su resolución, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló acordara la entrada de la diputación al interior de la piscina al «efecto de conservación, mantenimiento, así como de inventariar el estado de las instalaciones».

Desde la administración provincial se apuntó entonces, a través de un comunicado, que «el objetivo de la actuación de los técnicos de mantenimiento de la diputación no es otro que trabajar con diligencia para que los usuarios puedan utilizar los servicios que les ofrece la piscina con total normalidad la próxima semana». Del mismo modo, proseguía la nota de prensa, la medida igualmente buscaba que «los trabajadores se puedan reincorporar a su puesto de trabajo», algo por otro lado que no se ha producido y que no parece que se vaya a producir a corto plazo, habida cuenta el litigio entre la antigua adjudicataria, Aiguagest, y la diputación.

«Si entraron al interior y vaciaron parcialmente la piscina, ¿por qué no hicieron lo mismo con la que se encuentra en el exterior?», se pregunta el presidente de la AAVV Bulevar Blasco Ibáñez. «Si el cierre se mantiene durante los próximos meses, no descartamos que a los mosquitos y las ratas se sumen también los malos olores», advierte Dorda.



Petición a la vicealcaldesa

En la misiva remitida al ayuntamiento y la diputación, la asociación no sólo se limitará a denunciar el problema, sino que pedirá una solución de urgencia ante la intranquilidad vecinal.

En este sentido, delante de la Piscina Provincial existe un parque infantil, con columpios, juegos de trepa y destreza, así como una cancha multiusos (baloncesto y fútbol sala), al que niños y padres acuden diariamente cuando los primeros salen de sus clases en el CEIP Bernat Artola de la calle Columbretes.

Precisamente por esa preocupación, el colectivo irá más allá en su reivindicación y mañana, con motivo de la reunión ordinaria de la tenencia de alcaldía de Hermanos Bou, expondrá la problemática, aprovechando además la presencia de la vicealcaldesa, Ali Brancal. Será uno de los miembros de la junta directiva el que pondrá encima de la mesa el delicado asunto.

«Por lo que nos cuentan los vecinos no se está haciendo ningún mantenimiento en las instalaciones exteriores de la piscina y queremos una solución. Nos preocupa que el agua esté llena de bichos y haya ratas en la zona», reitera el presidente de la asociación para concluir.